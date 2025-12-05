ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно берегти нерви

День загальної світової гармонії, коли нам буде легше розуміти — і приймати — одне одного.

Гороскоп

Головне, не витрачати моральні сили даремно: берегти душевну рівновагу і не нервувати через речі, які неможливо змінити, і, вже тим паче, через те, що не варте уваги.

Сьогодні, 5 грудня, переживати з будь-якого приводу небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо берегти нерви.

Близнята

Близнятам, які понад усе цінують свій душевний спокій, не варто дратуватися через приводи, що нічого не означають у їхньому житті. Необхідно відокремити справді бентежливі події від пустопорожніх і незначних і, змирившись із першими, проігнорувати другі.

Рак

Раки як представники одного з найбільш вразливих знаків сьогодні болісно сприйматимуть будь-які зауваження на свою адресу. Щоб не нервувати з приводу й без приводу, їм необхідно проаналізувати причини, через які люди говорять їм такі речі.

Риби

Рибам як представникам романтичного і, водночас, схильного до містики знака потрібно відмовитися від емоційного сприйняття дійсності — особливо негативного її боку: у будь-якому разі все станеться так, як має статися, а отже, нервувати немає сенсу.

