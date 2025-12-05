Таропрогноз на 5 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день відкриває період, коли варто діяти чітко та впевнено. Карти вказують на підсилену мотивацію, пробудження внутрішньої сили та можливість розв’язати питання, які довго стояли на місці. Інтуїція гостра, події розкручуються швидше — день сприятливий для прогресу, завершення та початку нового.

Овен — Королева Жезлів

Сміливість, самовираження, ініціатива. Ви сьогодні магніт для можливостей.

Телець — Десятка Мечів

Завершення циклу. Поставите крапку і нарешті відчуєте полегшення.

Близнюки — Шістка Пентаклів

Обмін, взаємодопомога, підтримка. Отримаєте те, що давно заслуговуєте.

Рак — Колесо Фортуни

Раптова зміна обставин. Удача працює на вас — приймайте поворот.

Лев — Туз Кубків

Емоційне оновлення. Можливість для кохання, нових почуттів або творчого натхнення.

Діва — П’ятірка Пентаклів

Варто звернути увагу на ресурси й турботу про себе. Важливо не залишатися на самоті.

Терези — Трійка Жезлів

Розширення горизонтів. Відкривається перспектива, яка змінить ваші плани.

Скорпіон — Дев’ятка Мечів

Тривоги перебільшені. Подивіться тверезо: ситуація не така страшна.

Стрілець — Король Кубків

Емоційна зрілість. Ви здатні врегулювати будь-яку ситуацію дипломатично.

Козоріг — Четвірка Пентаклів

Прагнення контролю. Не тримайтеся за старе — це гальмує ваш рух.

Водолій — Паж Жезлів

Свіжі ідеї. Настає час пробувати щось нове і надихаюче.

Риби — Вежа

Неочікуваний поворот. Зміни різкі, але очищують шлях до кращого.

5 грудня проявляє себе як день зрушень, внутрішнього прориву та чесності з власними бажаннями. Події можуть розкриватися швидко, але вони ведуть до оновлення, вивільнення та нової енергії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

