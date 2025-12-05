Оракул Ленорман на 5 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Стрільцям — натхнення, Ракам — удача

Оракул Ленорман / © ТСН

Карти Оракула Ленорман відображають приховану енергію доби — вони підказують, коли діяти активно, а коли просто плисти за потоком. 5 грудня відкриє сприятливі можливості для відновлення сил, спілкування та прояву себе у новому світлі.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сонце

День упевненості, результатів і натхнення. Ваші зусилля будуть винагороджені.

Телець — Букет

Приємні новини або добрі жести від інших. День наповнений позитивом і вдячністю.

Близнята — Ключ

Ви отримаєте рішення або знайдете вихід із ситуації. Не бійтеся діяти сміливо.

Рак — Конюшина

Несподівана удача й приємні збіги. День, коли доля усміхається.

Лев — Вежа

Варто навести порядок у справах і документах. День для чітких дій і планування.

Діва — Серце

Гармонійний настрій і тепло у стосунках. Добре провести час із близькими.

Терези — Лелека

Оновлення, зміни, нові плани. День підходить для творчих і побутових починань.

Скорпіон — Зірки

Натхнення, віра у власні сили та позитивний настрій. Прислухайтесь до інтуїції.

Стрілець — Вершник

День активності й руху. Ви отримаєте важливу новину або мотивацію діяти.

Козоріг — Дім

Відчуття стабільності, затишку й безпеки. Присвятіть час домашнім справам.

Водолій — Корабель

Подорожі, нові ідеї або внутрішній рух до змін. Сміливо розширюйте горизонти.

Риби — Дерево

День рівноваги та відновлення. Спробуйте уповільнитись і відчути гармонію.

5 грудня Стрільці відчують натхнення та внутрішній підйом, а Раки — удачу та приємні події. Для інших знаків цей день стане часом спокою, натхнення та теплих емоцій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.