У Кремлі зробили заяву про «передумови» для розмови Путіна і Трампа

Наразі Кремль чекає на реакцію від американських колег за підсумками переговорів, що відбулися між диктатором Володимиром Путіним і спецпосланцем США Стівом Віткоффом 2 грудня у Москві.

Про це заявив помічник російського «фюрера» Юрій Ушаков.

За його словами, поки розмови з президентом США Дональдом Трампом у графіку Путіна немає. Втім, каже Ушаков, як тільки будуть передумови для контакту, це «організують досить швидко».

Помічний Путіна також повідомив, що дата нової зустрічі з Віткоффом не визначена.

Нагадаємо, після зустрічі з американськими посланцями у Москві Путін заявив, що Віткофф та Кушнер запропонували розділити 27 пунктів «плану Трампа» на чотири пакети та обговорювати їх окремо.

The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що ховається за цими чотирма пакетами, на які поділили план. За даними співрозмовника, вони включають питання суверенітету України, обмеження кількості ЗСУ в майбутньому та дальності ракет, економічну співпрацю та питання європейської безпеки.