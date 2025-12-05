Таропрогноз на 5 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день открывает период, когда следует действовать четко и уверенно. Карты указывают на усиленную мотивацию, пробуждение внутренней силы и возможность решить долго стоящие на месте вопросы. Интуиция острая, события раскручиваются быстрее — благоприятный день для прогресса, завершения и начала нового.

Овен — Королева Жезлов

Смелость, самовыражение, инициатива. Вы сегодня магнит для возможностей.

Телец — Десятка Мечей

Завершение цикла. Поставите точку и, наконец, почувствуете облегчение.

Близнецы — Шестерка Пентаклов

Обмен, взаимопомощь, поддержка. Получите то, что давно заслуживаете.

Рак — Колесо Фортуны

Внезапное изменение обстоятельств. Удача работает на вас – принимайте поворот.

Лев — Туз Кубков

Эмоциональное обновление. Возможность любви, новых чувств или творческого вдохновения.

Дева — Пятерка Пентаклей

Следует обратить внимание на ресурсы и заботу о себе. Важно не оставаться в одиночестве.

Весы — Тройка Жезлов

Расширение горизонтов. Открывается перспектива, которая изменит ваши планы.

Скорпион — Девятка Мечей

Тревоги преувеличены. Посмотрите здраво: ситуация не так страшна.

Стрелец — Король Кубков

Эмоциональная зрелость. Вы способны урегулировать любую ситуацию дипломатично.

Козерог — Четверка Пентаклей

Стремление к контролю. Не держитесь за старое – это тормозит ваше движение.

Водолей — Паж Жезлов

Свежие идеи. Приходит время пробовать что-то новое и вдохновляющее.

Рыбы — Башня

Неожиданный поворот. Изменения резкие, но очищают путь к лучшему.

5 декабря проявляет себя как день сдвигов, внутреннего прорыва и честности с собственными желаниями. События могут раскрываться быстро, но они ведут к обновлению, высвобождению и новой энергии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

