- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 474
- Время на прочтение
- 2 мин
Таропрогноз на 5 декабря 2025 года для всех знаков зодиака
5 декабря приносит активные решения, движение энергии и сильный импульс к давно откладываемым изменениям.
Этот день открывает период, когда следует действовать четко и уверенно. Карты указывают на усиленную мотивацию, пробуждение внутренней силы и возможность решить долго стоящие на месте вопросы. Интуиция острая, события раскручиваются быстрее — благоприятный день для прогресса, завершения и начала нового.
Овен — Королева Жезлов
Смелость, самовыражение, инициатива. Вы сегодня магнит для возможностей.
Телец — Десятка Мечей
Завершение цикла. Поставите точку и, наконец, почувствуете облегчение.
Близнецы — Шестерка Пентаклов
Обмен, взаимопомощь, поддержка. Получите то, что давно заслуживаете.
Рак — Колесо Фортуны
Внезапное изменение обстоятельств. Удача работает на вас – принимайте поворот.
Лев — Туз Кубков
Эмоциональное обновление. Возможность любви, новых чувств или творческого вдохновения.
Дева — Пятерка Пентаклей
Следует обратить внимание на ресурсы и заботу о себе. Важно не оставаться в одиночестве.
Весы — Тройка Жезлов
Расширение горизонтов. Открывается перспектива, которая изменит ваши планы.
Скорпион — Девятка Мечей
Тревоги преувеличены. Посмотрите здраво: ситуация не так страшна.
Стрелец — Король Кубков
Эмоциональная зрелость. Вы способны урегулировать любую ситуацию дипломатично.
Козерог — Четверка Пентаклей
Стремление к контролю. Не держитесь за старое – это тормозит ваше движение.
Водолей — Паж Жезлов
Свежие идеи. Приходит время пробовать что-то новое и вдохновляющее.
Рыбы — Башня
Неожиданный поворот. Изменения резкие, но очищают путь к лучшему.
5 декабря проявляет себя как день сдвигов, внутреннего прорыва и честности с собственными желаниями. События могут раскрываться быстро, но они ведут к обновлению, высвобождению и новой энергии.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.