Мир готовится к самому длинному солнечному затмению века: где можно будет наблюдать
В течение почти шести с половиной минут день превратится в ночь, а тень Луны пройдет над частью Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.
Мир готовится к чрезвычайному небесному событию — самому длинному полному солнечному затмению за последние сто лет, которое состоится 2 августа 2027 года.
Об этом сообщает The Daily Galaxy.
По информации NASA, путь полной фазы начнется в Марокко и на юге Испании. Далее полоса затемнения пройдет над Алжиром, Тунисом, Ливией, Египтом и направится на Ближний Восток.
Длиннейшее затемнение будет наблюдаться именно в Египте — в исторических городах Луксор и Асуан полная фаза будет длиться более шести минут. В эти минуты Солнце полностью скроется, температура заметно снизится, а на небосводе станут видны звезды. Астрономы называют это явление «видимой анатомией Солнца», ведь только во время полной фазы можно подробно увидеть его корону.
Продолжительность затемнения определяется точными позициями Земли, Луны и Солнца. В 2027 году небесное выравнивание будет максимально благоприятным, поэтому событие станет самым длинным за сто лет. Следующее подобное явление повторится не раньше 2045 года.
В разные эпохи солнечные затмения имели особое символическое значение:
в Китае их трактовали как небесное предупреждение;
в Месопотамии — как признак утраты правителем божественной привязанности;
в Египте затмение считалось проявлением силы богов.
Затмение 2027 года, которое пройдет над древними храмами Луксора, может стать не только научным, но и мощным культурным событием.
