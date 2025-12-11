ТСН в социальных сетях

Мир готовится к самому длинному солнечному затмению века: где можно будет наблюдать

В течение почти шести с половиной минут день превратится в ночь, а тень Луны пройдет над частью Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Солнечное затмение

Солнечное затмение / © Unsplash

Мир готовится к чрезвычайному небесному событию — самому длинному полному солнечному затмению за последние сто лет, которое состоится 2 августа 2027 года.

Об этом сообщает The Daily Galaxy.

По информации NASA, путь полной фазы начнется в Марокко и на юге Испании. Далее полоса затемнения пройдет над Алжиром, Тунисом, Ливией, Египтом и направится на Ближний Восток.

Длиннейшее затемнение будет наблюдаться именно в Египте — в исторических городах Луксор и Асуан полная фаза будет длиться более шести минут. В эти минуты Солнце полностью скроется, температура заметно снизится, а на небосводе станут видны звезды. Астрономы называют это явление «видимой анатомией Солнца», ведь только во время полной фазы можно подробно увидеть его корону.

Продолжительность затемнения определяется точными позициями Земли, Луны и Солнца. В 2027 году небесное выравнивание будет максимально благоприятным, поэтому событие станет самым длинным за сто лет. Следующее подобное явление повторится не раньше 2045 года.

В разные эпохи солнечные затмения имели особое символическое значение:

  • в Китае их трактовали как небесное предупреждение;

  • в Месопотамии — как признак утраты правителем божественной привязанности;

  • в Египте затмение считалось проявлением силы богов.

Затмение 2027 года, которое пройдет над древними храмами Луксора, может стать не только научным, но и мощным культурным событием.

Ранее сообщалось, что астрономы опубликовали тревожные обновленные данные по траектории астероида 2024 года YR4, известного как «убийца городов».

Мы ранее информировали, что ученые обнаружили в составе межзвездной кометы 3I/ATLAS беспрецедентно большое количество метанола и цианистого водорода, считающихся ключевыми строительными блоками жизни (ДНК и РНК).

