Вчені пояснили, чи реально просвердлити тунель з одного боку Землі та вийти з іншого

Тунель

Ідея пробити тунель від одного боку Землі до іншого — класичний сюжет наукової фантастики. Проте сучасна наука однозначно стверджує: реалізація такого проєкту неможлива через фізичні та технічні обмеження.

Про це йдеться у матеріалі наукових досліджень та геофізичних спостережень, пише видання Live Science.

Найглибше, куди змогла заглибитись людина, — Кольська надглибока свердловина в Росії, що досягла 12 263 метрів. Там виявили насичені водою породи та метаморфічний граніт, що суперечило очікуванням науковців.

Сьогодні Китай розпочав буріння 10-кілометрової шахти, але навіть це лише частина шляху: товщина континентальної кори сягає 30 км, а океанічної — близько 7 км, що додає логістичних складнощів.

Основні перепони — величезний тиск і висока температура. Тиск збільшується на одну атмосферу кожні три метри. Біля ядра планети він настільки високий, що звичайні речовини перетворюються на «атомний бульйон». Температура зовнішнього ядра досягає 5 200°C, що робить охолодження інструментів фізично неможливим.

До шарів Землі належать ядро, мантія, кора, астеносфера, літосфера, тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера та екзосфера.

Якщо припустити існування матеріалів, які витримують температуру Сонця, внутрішнє ядро Землі — масивна твердолита сфера з нікелю та заліза — стане наступною перешкодою. На її центрі будь-який об’єкт опинився б у стані невагомості, а після перетину точки центр тяжіння почав би «тягнути» в зворотному напрямку. Вчені однозначно зазначають: тунель через Землю неможливий не через технічні обмеження чи фінансування, а через фундаментальні властивості матерії та закони фізики.

