Вчені пояснили, чи реально просвердлити тунель з одного боку Землі та вийти з іншого
Вчені пояснюють, що подорож до центру Землі залишиться лише на сторінках книг та екранах.
Ідея пробити тунель від одного боку Землі до іншого — класичний сюжет наукової фантастики. Проте сучасна наука однозначно стверджує: реалізація такого проєкту неможлива через фізичні та технічні обмеження.
Про це йдеться у матеріалі наукових досліджень та геофізичних спостережень, пише видання Live Science.
Найглибше, куди змогла заглибитись людина, — Кольська надглибока свердловина в Росії, що досягла 12 263 метрів. Там виявили насичені водою породи та метаморфічний граніт, що суперечило очікуванням науковців.
Сьогодні Китай розпочав буріння 10-кілометрової шахти, але навіть це лише частина шляху: товщина континентальної кори сягає 30 км, а океанічної — близько 7 км, що додає логістичних складнощів.
Основні перепони — величезний тиск і висока температура. Тиск збільшується на одну атмосферу кожні три метри. Біля ядра планети він настільки високий, що звичайні речовини перетворюються на «атомний бульйон». Температура зовнішнього ядра досягає 5 200°C, що робить охолодження інструментів фізично неможливим.
Якщо припустити існування матеріалів, які витримують температуру Сонця, внутрішнє ядро Землі — масивна твердолита сфера з нікелю та заліза — стане наступною перешкодою. На її центрі будь-який об’єкт опинився б у стані невагомості, а після перетину точки центр тяжіння почав би «тягнути» в зворотному напрямку. Вчені однозначно зазначають: тунель через Землю неможливий не через технічні обмеження чи фінансування, а через фундаментальні властивості матерії та закони фізики.
