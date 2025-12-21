Яка краса: нідерландський королівський палац показав, як прикрашали ялинки

Ялинка в Нідерландах / © Instagram королівської родини Нідерландів

Реклама

У блогу короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими поділилися відеороликом, у якому продемонстрували, як на ялинках запалюються сотні вогнів.

«Сотні вогнів на ялинках перед палацом Нордейнде, палацом Гейс тен Бош та Королівським палацом Амстердама наповнюють палаци різдвяним духом», — йдеться у підписі до відео.

Кадри неймовірно святкові та красиві, подивившись які можна надихнутися та прикрасити власне зелене дерево. Раніше ми вже розповідали, як прикрасити різдвяну ялинку по-королівськи.