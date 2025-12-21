ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Яка краса: нідерландський королівський палац показав, як прикрашали ялинки

Нідерландський королівський палац опублікував відео та показав, як прикрашали ялинки біля королівських палаців.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Ялинка в Нідерландах

Ялинка в Нідерландах / © Instagram королівської родини Нідерландів

У блогу короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими поділилися відеороликом, у якому продемонстрували, як на ялинках запалюються сотні вогнів.

«Сотні вогнів на ялинках перед палацом Нордейнде, палацом Гейс тен Бош та Королівським палацом Амстердама наповнюють палаци різдвяним духом», — йдеться у підписі до відео.

Кадри неймовірно святкові та красиві, подивившись які можна надихнутися та прикрасити власне зелене дерево. Раніше ми вже розповідали, як прикрасити різдвяну ялинку по-королівськи.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
