- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 1 хв
Яка краса: нідерландський королівський палац показав, як прикрашали ялинки
Нідерландський королівський палац опублікував відео та показав, як прикрашали ялинки біля королівських палаців.
У блогу короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими поділилися відеороликом, у якому продемонстрували, як на ялинках запалюються сотні вогнів.
«Сотні вогнів на ялинках перед палацом Нордейнде, палацом Гейс тен Бош та Королівським палацом Амстердама наповнюють палаци різдвяним духом», — йдеться у підписі до відео.
Кадри неймовірно святкові та красиві, подивившись які можна надихнутися та прикрасити власне зелене дерево. Раніше ми вже розповідали, як прикрасити різдвяну ялинку по-королівськи.