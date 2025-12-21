ТСН у соціальних мережах

139
1 хв

Вона теж не зимова: принц Гаррі та Меган показали ще одну різдвяну листівку

Герцог та герцогиня Сассекські цього року відзначилися, показавши дві святкові листівки.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Святкова листівка принца Гаррі та Меган Маркл

Святкова листівка принца Гаррі та Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Перша була опублікована у п'ятницю на сайті їхнього фонду Archewell. На фото, яке було зроблено під час Ігор Invictus у Канаді, принц і його дружина були одягнені в теплий одяг, йшли, тримаючись за руки і знімок був атмосферним і зимовим, зробленим на тлі снігу.

Пізніше Сасекські поділилися ще однією фотографією, на якій зазнімковані зі своїми дітьми — Арчі та Лілібет.

Святкова листівка родини Сассекських / © Instagram Меган Маркл

Святкова листівка родини Сассекських / © Instagram Меган Маркл

Знімок був зроблений цього місяця в їхньому сімейному будинку в Монтесіто, штат Каліфорнія. На раніше опублікованому фото Меган та принцеси Лілібет зображені на невеликому мосту, там же перебували і Гаррі із сином Арчі.

«Щасливих свят! Від нашої родини до вашої», — підписала листівку Меган, якою вона поділилася у Instagram.

Нагадаємо, раніше ми показували, яку листівку представила сім'я Уельських.

