Вона теж не зимова: принц Гаррі та Меган показали ще одну різдвяну листівку
Герцог та герцогиня Сассекські цього року відзначилися, показавши дві святкові листівки.
Перша була опублікована у п'ятницю на сайті їхнього фонду Archewell. На фото, яке було зроблено під час Ігор Invictus у Канаді, принц і його дружина були одягнені в теплий одяг, йшли, тримаючись за руки і знімок був атмосферним і зимовим, зробленим на тлі снігу.
Пізніше Сасекські поділилися ще однією фотографією, на якій зазнімковані зі своїми дітьми — Арчі та Лілібет.
Знімок був зроблений цього місяця в їхньому сімейному будинку в Монтесіто, штат Каліфорнія. На раніше опублікованому фото Меган та принцеси Лілібет зображені на невеликому мосту, там же перебували і Гаррі із сином Арчі.
«Щасливих свят! Від нашої родини до вашої», — підписала листівку Меган, якою вона поділилася у Instagram.
Нагадаємо, раніше ми показували, яку листівку представила сім'я Уельських.