ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
690
Час на прочитання
1 хв

Двадцять FPV за дві хвилини: ДШВ показали, як потрапили під обстріл РФ у Покровську

У Покровську наші бійці щоденно стримують просування противника у надважких умовах.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Покровськ

Покровськ

Українські бійці у Покровську потрапили під обстріл 20 FPV-дронів. На щастя, минулося без втрат.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

«Російські війська продовжують інтенсивний натиск на нашу оборони у Покровську. Для досягнення мети противник застосовує весь наявний арсенал. Зокрема, масовані атаки FPV-дронами по одній цілі, намагаючись „випалювати“ все живе», — акцентували у ДШВ.

Що відомо

Так, бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади пересувались у приватному секторі Покровська. У цей момент вони потрапили під рій ударів ворожих FPV-дронів. Лише за дві хвилини ворог запустив по десантниках майже 20 ударних БпЛА з мінімальними інтервалами — у середньому 1 на 3 секунди.

«Попри інтенсивність атаки, особовий склад, на щастя, втрат не зазнав. Після завершення обстрілу наша група продовжила виконання бойового завдання», — зазначили бійці.

Нагадаємо, у DeepState повідомили тривожні новини з фронту.

«Ворог має просування поблизу сіл Званівка і Рівне та у місті Покровськ Донецької області. Росіяни також мають успіх біля населеного пункту Дачне Дніпропетровської області», — сказано в повідомленні.

Дата публікації
Кількість переглядів
690
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie