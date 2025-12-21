Двадцять FPV за дві хвилини: ДШВ показали, як потрапили під обстріл РФ у Покровську

Покровськ

Українські бійці у Покровську потрапили під обстріл 20 FPV-дронів. На щастя, минулося без втрат.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

«Російські війська продовжують інтенсивний натиск на нашу оборони у Покровську. Для досягнення мети противник застосовує весь наявний арсенал. Зокрема, масовані атаки FPV-дронами по одній цілі, намагаючись „випалювати“ все живе», — акцентували у ДШВ.

21.12.25

Що відомо

Так, бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади пересувались у приватному секторі Покровська. У цей момент вони потрапили під рій ударів ворожих FPV-дронів. Лише за дві хвилини ворог запустив по десантниках майже 20 ударних БпЛА з мінімальними інтервалами — у середньому 1 на 3 секунди.

«Попри інтенсивність атаки, особовий склад, на щастя, втрат не зазнав. Після завершення обстрілу наша група продовжила виконання бойового завдання», — зазначили бійці.

Нагадаємо, у DeepState повідомили тривожні новини з фронту.

«Ворог має просування поблизу сіл Званівка і Рівне та у місті Покровськ Донецької області. Росіяни також мають успіх біля населеного пункту Дачне Дніпропетровської області», — сказано в повідомленні.