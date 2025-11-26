У Москві прокоментували скандальні "плівки Віткоффа"

Дмитро Пєсков / © Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував публікації про нібито розшифровані розмови спецпосланця США Стіва Віткоффа та помічника президента РФ Юрія Ушакова.

Слова прессекретаря російського очільника наводять російські ЗМІ.

Він зазначив, що не бачить нічого критичного у змісті оприлюднених у ЗМІ матеріалів і не став коментувати “респектабельність західних видань”, які їх публікували.

“Щодо західних ЗМІ, які це публікують, не повинно використовуватися слово “респектабельність”, ніхто нічим не гребує”, — додав Пєсков у коментарі журналістові.

За його словами, зараз “йде серйозний процес виходу на мирне врегулювання ситуації в Україні”. Москва очікує візиту Віткоффа та його детальних контактів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, видання Bloomberg напередодні оприлюднило стенограму телефонної розмови між спецпосланцем США Стівом Віткоффом і помічником президента РФ з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, яка стосувалася підготовки американського мирного плану. Зміст розмови розкриває деталі роботи над документом для припинення війни в Україні. Bloomberg додатково оприлюднив стенограму розмови Ушакова з представником президента РФ, переговірником з американською адміністрацією Кирилом Дмитрієвим. Вони обговорили шляхи “проштовхування” до адміністрації США російської версії “мирного плану”.

Усе про “злиті” телефонні розмови Віткоффа з Ушаковим та Ушакова з Дмитрієвим читайте в матеріалі ТСН.ua.