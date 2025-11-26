Лоукостер Ryanair додав 10 нових маршрутів зі Словаччини Фото ілюстративне / © iStock

Ірландський лоукостер Ryanair суттєво розширює присутність у головному аеропорту Словаччини. У розкладі на 2026 рік компанія виконуватиме рекордну кількість рейсів із Братислави — 33 маршрути, з яких 10 абсолютно нових. Це важливо для українців, адже столиця Словаччини залишається одним із доступних хабів для перельотів за кордон.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Нові напрямки Ryanair із Братислави у новому році

До мережі будуть додані рейси до таких міст:

Аліканте;

Афіни;

Барселона;

Варшава;

Ламеція-Терме;

Малага;

Неаполь;

Палермо;

Піза;

Тирана.

Компанія також підтвердила, що наступного року в Братиславі базуватимуться три літаки Ryanair. Це дозволить збільшити пасажиропотік через аеропорт приблизно на 70% — до 2 млн мандрівників на рік.

Гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі зазначив, що зростання стало можливим завдяки політиці Словаччини щодо розвитку авіагалузі — зниженню зборів і відсутності екологічних податків.

Акція до старту нового розкладу

Разом з оголошенням нових маршрутів Ryanair стартував триденний розпродаж квитків через Братиславу. Найдешевші тарифи починаються від 24,99 євро.

Що ще змінить лоукостер Ryanair

Раніше компанія повністю відмовилася від паперових квитків, залишивши тільки електронні посадкові. Також у 2025 році перевізник переглянув правила ручної поклажі: пасажири можуть брати на борт один безкоштовний предмет розміром 40×30×20 см.

