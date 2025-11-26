Зірка "Кіборгів" В'ячеслав Довженко заговорив про освідчення молодій коханій: "Вона та сама"

В’ячеслав Довженко

Зірка фільму “Кіборги”, український актор В'ячеслав Довженко, який раніше розповів про невдале вкладення в новобудову, заговорив про освідчення молодій коханій.

Уже тривалий час артист перебуває у стосунках із дизайнеркою костюмів. Хоча обраницю артист не квапиться представляти публіці, але не приховує, що їхній роман серйозний. Зокрема, в інтерв'ю kp.ua знаменитість зізнається, що його кохана є тією самою, з якою він готовий розділити своє життя. Ба більше, у нього немає жодних сумнівів з цього приводу.

Окрім того, В'ячеслав Довженко чесно зізнається, що вже готовий освідчитися обраниці. Щоправда, коли це станеться, наразі залишається невідомим.

В'ячеслав Довженко та його кохана / © instagram.com/sldovgenko

“Так. Вона зараз іде поруч зі мною, я не можу голосно про це казати. А щодо останнього — підтверджую, вона та сама, сумнівів немає”, — поділився артист.

Зазначимо, в лютому 2024 року В'ячеслав Довженко розсекретив стосунки з дизайнеркою костюмів, з якою його звела робота. До цього актор протягом 17 років перебував у шлюбі з колегою Ксенією Баша. Подружжя розлучилося 2018-го. У колишніх закоханих є двоє спільних дітей — сини Василь та Іван.

