Звезда "Киборгов" Вячеслав Довженко заговорил о предложении молодой возлюбленной: "Она та самая"
Артист высказался о своих новых отношениях.
Звезда фильма "Киборги", украинский актер Вячеслав Довженко, который ранее рассказал о неудачном вложении в новостройку, заговорил о предложении молодой возлюбленной.
Уже длительное время артист находится в отношениях с дизайнером костюмов. Хотя избранницу артист не торопится представлять публике, но не скрывает, что их роман является серьезным. В частности, в интервью kp.ua знаменитость признается, что его возлюбленная является той самой, с которой он готов разделить свою жизнь. Более того, у артиста нет никаких сомнений по этому поводу.
Кроме того, Вячеслав Довженко честно признается, что уже готов сделать предложение избраннице. Правда, когда это произойдет, пока остается неизвестно.
"Да. Она сейчас идет рядом со мной, я не могу громко об этом говорить. А насчет последнего - подтверждаю, она та самая, сомнений нет", - поделился артист.
Отметим, в феврале 2024 года Вячеслав Довженко рассекретил отношения с дизайнером костюмов, с которой его свела работа. До этого актер в течение 17 лет состоял в браке с коллегой Ксенией Баша. Супруги развелись в 2018 году. У бывших влюбленных есть двое общих детей - сыновья Василий и Иван.
