Звезда "Киборгов" Вячеслав Довженко заговорил о предложении молодой возлюбленной: "Она та самая"

Вячеслав Довженко

Звезда фильма "Киборги", украинский актер Вячеслав Довженко, который ранее рассказал о неудачном вложении в новостройку, заговорил о предложении молодой возлюбленной.

Уже длительное время артист находится в отношениях с дизайнером костюмов. Хотя избранницу артист не торопится представлять публике, но не скрывает, что их роман является серьезным. В частности, в интервью kp.ua знаменитость признается, что его возлюбленная является той самой, с которой он готов разделить свою жизнь. Более того, у артиста нет никаких сомнений по этому поводу.

Кроме того, Вячеслав Довженко честно признается, что уже готов сделать предложение избраннице. Правда, когда это произойдет, пока остается неизвестно.

Вячеслав Довженко и его возлюбленная / © instagram.com/sldovgenko

"Да. Она сейчас идет рядом со мной, я не могу громко об этом говорить. А насчет последнего - подтверждаю, она та самая, сомнений нет", - поделился артист.

Отметим, в феврале 2024 года Вячеслав Довженко рассекретил отношения с дизайнером костюмов, с которой его свела работа. До этого актер в течение 17 лет состоял в браке с коллегой Ксенией Баша. Супруги развелись в 2018 году. У бывших влюбленных есть двое общих детей - сыновья Василий и Иван.

