152
2 мин

Прекратите сыпать лишнее: сколько на самом деле нужно порошка на одну стирку — знают только эксперты

Почему избыток средств для стирки вредит машинке и одежде, и как определить правильную норму для того, чтобы вещи были идеально чистыми.

Вера Хмельницкая
Сколько нужно порошка на одну стирку

Сколько нужно порошка на одну стирку / © Фото из открытых источников

Большинство людей ошибочно считают, что чем больше порошка, тем чище будет одежда. В действительности все наоборот. Избыток моющего средства не только не усиливает эффект, но и вредит тканям, оставляет осадок в барабане и увеличивает расходы. Эксперты давно определили точную норму, которой следует придерживаться, чтобы получить идеально чистые вещи без ущерба для стиральной машинки.

Сколько порошка нужно сыпать на одну стирку: мнение специалистов

Профессиональные техники по обслуживанию стиральных машин отмечают: современные моющие средства гораздо более концентрированные, чем были 10 лет назад. Так что даже небольшое количество порошка обеспечивает полноценную стирку.

Оптимальная доза на одну стирку таквя:

  • 30-40 г порошка для слабо загрязненных вещей;

  • 50-70 г для среднего уровня загрязнения;

  • 80 г максимум для очень грязной одежды или белья.

Большинство людей часто насыпают вдвое больше, чем нужно и даже этого не замечают.

Почему избыток порошка очень вредит не только вещам, но и стиральной машине

Чрезмерное количество порошка создает густую пену, которую стиральная машина не успевает полностью смыть. Это приводит к ряду проблем.

  • Осадок на тканях. Порошок застревает между волокнами, поэтому одежда становится жесткой, плохо пахнет и быстрее изнашивается.

  • Загрязнение. Несмытая пена оседает как липкий налет, который со временем провоцирует появление грибка и неприятного запаха.

  • Перегрузка двигателя и сливной системы. Чем больше пены, тем труднее машине откачивать воду. Это может привести к ошибкам в работе или даже поломке прибора.

  • Лишние расходы. Деньги просто «улетают в трубу», ведь увеличенная порция не прибавляет эффективности.

Как определить правильную норму стирального порошка на глаз

Эксперты советуют простой способ:

  • заполните колпачок или мерную ложку, идущую в комплекте с порошком, можно брать колпачок от кондиционера для белья;

  • найдите в упаковке линию «standard» — именно она обозначает норму на 4-5 кг белья;

  • если загрязнение сильное — добавьте половину этой нормы, но не больше.

Когда необходимо уменьшать количество порошка

Некоторые ситуации требуют еще меньшей порции:

  • мягкая вода — моющее средство пенится активнее;

  • деликатные ткани — требуют минимума химии;

  • быстрые программы — не успевают полностью смыть средство;

  • жидкий гель — он более концентрированный, чем порошок.

152
