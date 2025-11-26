Сколько нужно порошка на одну стирку / © Фото из открытых источников

Большинство людей ошибочно считают, что чем больше порошка, тем чище будет одежда. В действительности все наоборот. Избыток моющего средства не только не усиливает эффект, но и вредит тканям, оставляет осадок в барабане и увеличивает расходы. Эксперты давно определили точную норму, которой следует придерживаться, чтобы получить идеально чистые вещи без ущерба для стиральной машинки.

Сколько порошка нужно сыпать на одну стирку: мнение специалистов

Профессиональные техники по обслуживанию стиральных машин отмечают: современные моющие средства гораздо более концентрированные, чем были 10 лет назад. Так что даже небольшое количество порошка обеспечивает полноценную стирку.

Оптимальная доза на одну стирку таквя:

30-40 г порошка для слабо загрязненных вещей;

50-70 г для среднего уровня загрязнения;

80 г максимум для очень грязной одежды или белья.

Большинство людей часто насыпают вдвое больше, чем нужно и даже этого не замечают.

Почему избыток порошка очень вредит не только вещам, но и стиральной машине

Чрезмерное количество порошка создает густую пену, которую стиральная машина не успевает полностью смыть. Это приводит к ряду проблем.

Осадок на тканях. Порошок застревает между волокнами, поэтому одежда становится жесткой, плохо пахнет и быстрее изнашивается.

Загрязнение. Несмытая пена оседает как липкий налет, который со временем провоцирует появление грибка и неприятного запаха.

Перегрузка двигателя и сливной системы. Чем больше пены, тем труднее машине откачивать воду. Это может привести к ошибкам в работе или даже поломке прибора.

Лишние расходы. Деньги просто «улетают в трубу», ведь увеличенная порция не прибавляет эффективности.

Как определить правильную норму стирального порошка на глаз

Эксперты советуют простой способ:

заполните колпачок или мерную ложку, идущую в комплекте с порошком, можно брать колпачок от кондиционера для белья;

найдите в упаковке линию «standard» — именно она обозначает норму на 4-5 кг белья;

если загрязнение сильное — добавьте половину этой нормы, но не больше.

Когда необходимо уменьшать количество порошка

Некоторые ситуации требуют еще меньшей порции:

