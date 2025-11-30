“Жорсткі, але конструктивні”: що відбувається на переговорах США та України у Флориді

Україна та США / © Посольство США в Україні

Переговори між делегаціями США та України у Флориді, що спрямовані на пошук шляхів припинення війни, проходять у напруженому, але продуктивному режимі.

Про це CNN повідомило джерело, безпосередньо знайоме з перебігом зустрічі.

За його словами, сторони обговорюють “одні з найчутливіших питань”, пов’язаних із врегулюванням війни. Попри складність дискусій, співрозмовник наголосив, що “поки що все йде добре” та діалог рухається в конструктивному руслі.

Оптимістичної оцінки переговорів дотримується й українська сторона. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця повідомив, що старт нинішньої зустрічі був “дуже змістовним і конструктивним”. За його словами, атмосфера на переговорах є теплою та сприяє можливому прогресу.

Водночас важливі питання залишаються нерозв’язаними. Українське джерело раніше зазначало, що перед флоридськими перемовинами та запланованим візитом представників США до Москви цього тижня на порядку денному стоять щонайменше три критичні теми, які досі потребують узгодження.

Нагадаємо, раніше спецпосланець Трампа Стів Віткофф назвав переговори з українською делегацією у Флориді “позитивними”.