142
1 хв

Невтомна жінка: 92-річна акторка Джоан Коллінз вийшла у світ

Легендарна зірка мильних опер з’явилася на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Getty Images

Джоан Коллінз відвідала прем’єру мюзиклу «Паддінгтон» у Лондоні та позувала фотографам на червоній доріжці. Британська акторка обожнює ефектні образи та яскравий макіяж, тож не відмовилась від цього, хоча її лук і був доволі буденним.

Коллінз одягла до театру коротку білосніжну шубу, яку доповнила об’ємною шапкою такого ж дизайну. Також Джоан була одягнена в чоботи чорного кольору, в які заправила чорні штани, рукавички і гламурні сережки. Її макіяж був яскравим і виразним завдяки малиновій помаді на губах.

Джоан Коллінз / © Getty Images

Джоан Коллінз / © Getty Images

Останнім часом зірка часто з’являється на публіці і демонструє гламурні вечірні образи. Наприклад, минулого тижня вона вийшла усвіт у смарагдовій сукні-кейпі, доповнивши її коштовностями.

Джоан Коллінз / © Getty Images

Джоан Коллінз / © Getty Images

142
