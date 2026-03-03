- Дата публикации
-
- Категория
- Еда
- Количество просмотров
- 353
- Время на прочтение
- 2 мин
Готовьте кошельки: 7 фруктов и овощей, которые взлетят в цене из-за изменения климата
Изменение климата уже влияет на мировой рынок продуктов и может существенно изменить цены в супермаркетах. Из-за жары, засухи и аномальных заморозков под риском подорожания оказались томаты, картофель, ягоды, цитрусовые и другие популярные фрукты и овощи.
Изменение климата все больше влияет на мировой рынок фруктов и овощей. Экстремальная жара, длительные засухи, нестабильные осадки и поздние заморозки уже отражаются на урожайности и ценах. Аналитики предупреждают: в ближайшие годы ряд популярных культур может значительно подорожать.
Об этом сообщает EastFruit.
Какие продукты под риском
Томаты. При температуре выше 35°C растения хуже завязывают плоды, что приводит к потерям урожая. Страны Средиземноморья уже сталкиваются с дефицитом воды, поэтому производство постепенно смещается к северу Европы и в тепличный сектор.
Картофель. Базовая продовольственная культура остро реагирует на жару и нехватку влаги. В засушливые годы в Европе производство сокращается на миллионы тонн, что увеличивает ценовую нестабильность.
Голубика и другие ягоды. Сектор остается высокорентабельным, но очень уязвимым к погодным стрессам. Аномальная жара в Перу уже приводила к резким скачкам мировых цен.
Цитрусовые. Сокращение производства апельсинов в США и сокращение запасов апельсинового сока свидетельствуют о системных проблемах отрасли. Эксперты прогнозируют структурные изменения на глобальном рынке.
Персики и другие косточковые. Весенние заморозки в Европе регулярно уничтожают до 50–70% урожая в отдельных регионах, что делает эти культуры особенно рискованными.
Перец и овощи открытого грунта. Производство напрямую зависит от доступности воды. Засухи в Северной Америке и Мексике уже приводили к перебоям со снабжением и ростом цен.
Листовые овощи. Под угрозой не только урожай, но и семеноводство. Экстремальная погода нарушает производство семян, что может создать дополнительные проблемы на рынке.
Под ударом — не только объемы, но и качество
Ученые также обращают внимание на влияние повышенной концентрации CO₂. В таких условиях в растениях может снижаться содержание железа, цинка и белка. То есть климатические изменения влияют не только на количество, но и питательную ценность продукции.
Мировой плодоовощной рынок постепенно входит в фазу трансформации: меняется география производства, растет роль технологий орошения и защиты растений, усиливается конкуренция между странами.
«Изменение климата — это одновременно риск и возможность для Украины. Мы уже наблюдаем смещение агроклиматических зон, что открывает потенциал для расширения выращивания ягод, овощей и садовых культур в регионах, где раньше это было менее эффективно. В то же время, решающим фактором конкурентоспособности станет скорость внедрения технологий — орошения, защиты растений, устойчивых сортов и современных систем управления производством», — отметила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева.
Эксперты отмечают, что в ближайшие 10–20 лет именно климатическая устойчивость станет ключевым фактором цен и доступности многих популярных фруктов и овощей.
Ранее сообщалось, что Украине растет себестоимость хлеба из-за более дорогой электроэнергии, дефицита кадров и логистики. Пекари объяснили, на сколько поднимут цены в феврале и какие прогнозы на год.