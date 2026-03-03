Готовьте кошельки: 7 фруктов и овощей, которые взлетят в цене из-за изменения климата

Фрукты / © iStock

Изменение климата все больше влияет на мировой рынок фруктов и овощей. Экстремальная жара, длительные засухи, нестабильные осадки и поздние заморозки уже отражаются на урожайности и ценах. Аналитики предупреждают: в ближайшие годы ряд популярных культур может значительно подорожать.

Об этом сообщает EastFruit.

Какие продукты под риском

Томаты. При температуре выше 35°C растения хуже завязывают плоды, что приводит к потерям урожая. Страны Средиземноморья уже сталкиваются с дефицитом воды, поэтому производство постепенно смещается к северу Европы и в тепличный сектор.

Картофель. Базовая продовольственная культура остро реагирует на жару и нехватку влаги. В засушливые годы в Европе производство сокращается на миллионы тонн, что увеличивает ценовую нестабильность.

Голубика и другие ягоды. Сектор остается высокорентабельным, но очень уязвимым к погодным стрессам. Аномальная жара в Перу уже приводила к резким скачкам мировых цен.

Цитрусовые. Сокращение производства апельсинов в США и сокращение запасов апельсинового сока свидетельствуют о системных проблемах отрасли. Эксперты прогнозируют структурные изменения на глобальном рынке.

Персики и другие косточковые. Весенние заморозки в Европе регулярно уничтожают до 50–70% урожая в отдельных регионах, что делает эти культуры особенно рискованными.

Перец и овощи открытого грунта. Производство напрямую зависит от доступности воды. Засухи в Северной Америке и Мексике уже приводили к перебоям со снабжением и ростом цен.

Листовые овощи. Под угрозой не только урожай, но и семеноводство. Экстремальная погода нарушает производство семян, что может создать дополнительные проблемы на рынке.

Под ударом — не только объемы, но и качество

Ученые также обращают внимание на влияние повышенной концентрации CO₂. В таких условиях в растениях может снижаться содержание железа, цинка и белка. То есть климатические изменения влияют не только на количество, но и питательную ценность продукции.

Мировой плодоовощной рынок постепенно входит в фазу трансформации: меняется география производства, растет роль технологий орошения и защиты растений, усиливается конкуренция между странами.

«Изменение климата — это одновременно риск и возможность для Украины. Мы уже наблюдаем смещение агроклиматических зон, что открывает потенциал для расширения выращивания ягод, овощей и садовых культур в регионах, где раньше это было менее эффективно. В то же время, решающим фактором конкурентоспособности станет скорость внедрения технологий — орошения, защиты растений, устойчивых сортов и современных систем управления производством», — отметила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева.

Эксперты отмечают, что в ближайшие 10–20 лет именно климатическая устойчивость станет ключевым фактором цен и доступности многих популярных фруктов и овощей.

