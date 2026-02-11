ВСУ уничтожили сверхсовременный дрон РФ: перехватчики 118-й бригады продемонстрировали эффективность (видео)

БПЛА "Клин" / © ukrmilitary.com

Перехватчики БПЛА 118 отдельной механизированной бригады первыми ликвидировали новый ударный дрон российского ВПК с искусственным интеллектом под названием "Клин".

Как сообщают военные, сегодня, 10 февраля, беспилотник залетел в зону ответственности 118 ОМБр и был оперативно уничтожен.

Новинку российского оборонно-промышленного комплекса ликвидировали всего через четыре месяца после ее официальной презентации на выставке в октябре 2025 года.

Несмотря на заявления разработчиков о способности дрона автономно обнаруживать и поражать цели на расстоянии до 120 км, Клин оказался уязвимым во время одного из первых боевых вылетов.

Это не первый случай, когда перехватчики 118 бригады демонстрируют высокую эффективность. 22 августа 2025 года они первыми уничтожили дрон-матку Orlan-30, который нес на борту два FPV-дрона.

Технические характеристики БПЛА "Клин":

Взлетный вес - 13,5 кг

Скорость полета – 108–300 км/ч

Длина фюзеляжа – 1,6 м.

Размах крыльев – 1,9 м

Максимальная высота полета – до 2 км.

Вес боевой части - 5 кг.

Типы БЖ — кумулятивная и фугасная

Система воздушного взрыва

Что известно о дроне

БПЛА "Клин" / © military.com

"Клин" может чередовать в воздухе более часа, действовать как автономная ударная единица или "воздушное минное поле". Часть элементов изготовлена по технологиям 3D-печати, включая оптический модуль. Дрон сочетает аэродинамические схемы Shahed (“бесхвостка”) и “утка” с передним горизонтальным оперением, один элемент которого расположен в верхней части корпуса.

Эффективное уничтожение этого типа БПЛА подтверждает способность украинских воинов быстро адаптироваться к новым угрозам и противодействовать ударным дронам российского производства.

Напомним, Швеция и Дания совместно финансируют поставки специальных зенитных систем Tridon Mk2 Украине для эффективной борьбы с российскими "Шахедами".