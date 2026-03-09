Чай / © unsplash.com

Український виробник чаю «Трипільське Сонце» оприлюднив фінансові результати за 2025 рік. За підсумками року компанія отримала чистий прибуток понад 33 млн грн, що стало першим прибутковим результатом із початку повномасштабного вторгнення.

Обсяг реалізації компанії зріс на 44% і склав майже 675 млн грн. Основними драйверами зростання стали розширення продажів у національних торговельних мережах, розвиток нових продуктових лінійок та активізація роботи на експортних ринках.

Валовий прибуток компанії зріс більш ніж удвічі. У компанії пояснюють це підвищенням операційної ефективності, зростанням продуктивності виробництва, а також покращенням показників знання брендів і споживання продукції.

У 2025 році «Трипільське Сонце» також продовжило інвестувати у розвиток виробничих потужностей та автоматизацію процесів. Загальний обсяг активів компанії зріс на 28% і перевищив 300 млн грн. Це дозволило сформувати позитивний власний капітал та покращити структуру балансу.

За словами CEO компанії Юлії Романцової, результати 2025 року підтвердили правильність обраної стратегії розвитку.

«Минулий рік став для нас роком трансформації. Ми змогли одночасно прискорити зростання бізнесу, вийти на нові ринки, підвищити операційну ефективність і повернутися до прибутковості. Це створює міцну основу для подальшого розвитку компанії та зміцнення наших позицій», — зазначила вона.

У 2026 році компанія планує продовжити інвестиції у розвиток брендів, розширення продуктового портфеля та міжнародну експансію.

Довідка:

ТОВ «Трипільське Сонце» — українська FMCG-компанія та виробник чаю. Компанія випускає продукцію під брендами «Трипільське Сонце», Tea Moments, Sherlock Secrets та «Чайна Родина» та має власне виробництво в Україні. Близько 10% продукції компанії експортується на міжнародні ринки.