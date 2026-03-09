Три дні без телефону та розмов / © www.credits

Журналіст видання The Washington Post Dana Milbank вирішив перевірити це на собі та вирушив на триденний мовчазний ретрит. Те, що сталося з його емоціями та свідомістю, стало несподіванкою навіть для нього.

У XXI столітті ми практично ніколи не залишаємося без інформаційного шуму. Повідомлення, соціальні мережі, новини, робочі чати — усе це постійно змагається за нашу увагу. Саме тому дедалі популярнішими стають ретрити тиші — спеціальні програми, під час яких люди добровільно відмовляються від розмов, смартфонів та інших джерел інформації.

Журналіст вирішив провести власний експеримент, тож він разом із приблизно п’ятдесятьма іншими учасниками на три дні відмовився від телефону та ноутбука, дав обітницю мовчання, займався медитацією та йогою, і проводив час наодинці зі своїми думками.

Здавалося б, це має бути заспокійливий досвід. Однак реальність виявилася набагато складнішою.

Перший шок

Одразу після початку ретриту стало очевидно, що звичка тягнутися до телефону майже автоматична. Протягом дня виникали десятки імпульсів:

перевірити час

зробити фото

подивитися новини

знайти щось у Google

відповісти на повідомлення

Навіть під час очікування занять рука інстинктивно тягнулася до кишені. Це явище має наукову назву — «involuntary attention capture» або мимовільне захоплення уваги, яке спричиняють цифрові пристрої.

Що відбувається, коли зникають усі відволікання

Коли з життя раптово зникають повідомлення, новини та соціальні мережі, відбувається цікава річ — на перший план виходять власні думки. І саме це стало найнесподіванішим досвідом ретриту. Без звичних відволікань свідомість почала реагувати дуже різними емоціями:

нудьга

тривога

ясність

розгубленість

несподівані спогади

Під час однієї з медитацій журналіста раптово накрила хвиля суму, він згадав останні моменти життя своєї матері багато років тому. Такий емоційний потік може бути доволі інтенсивним, адже у звичайному житті ми часто приглушуємо ці переживання постійною інформацією.

Тиша може виснажувати

Ще один несподіваний ефект — сильна втома. Через день після початку ретриту журналіст відчув майже повне виснаження та заснув ще до вечері. Виявляється це поширена реакція, адже коли людина раптово припиняє зовнішню стимуляцію, мозок починає працювати інакше:

ми звертаємо увагу на власні думки

обробляємо емоції

помічаємо те, що раніше ігнорували

Цей процес може вимагати значної кількості енергії.

Смартфони роблять нас менш уважними

Сучасні технології істотно впливають на нашу здатність концентруватися. Ще у 2010 році науковці виявили, що люди не звертають уваги на те, що роблять, майже 47% часу. З появою смартфонів ситуація, ймовірно, стала ще вираженішою. Постійні повідомлення:

розривають концентрацію

збільшують рівень стресу

посилюють відчуття самотності

знижують когнітивну продуктивність

Саме тому практики усвідомленості та медитації стають дедалі популярнішими.

Чи варто пробувати цифровий детокс

Наприкінці триденного експерименту журналіст увімкнув телефон і побачив десятки повідомлень та сотні листів. Жодне з них не було терміновим. Тож, цей досвід змусив його задуматися про нову звичку — відключати телефон хоча б на один день на тиждень. Адже навіть коротка пауза від інформаційного шуму може:

знизити рівень стресу

покращити концентрацію

допомогти краще зрозуміти власні емоції

Світ стає дедалі швидшим і голоснішим. Ми звикаємо жити у постійному потоці повідомлень, новин і соціальних мереж. Але іноді найцінніше, що можна зробити для психіки, — вимкнути телефон і залишитися наодинці зі своїми думками.

Спочатку це може здатися незручним або навіть тривожним. Проте саме у ці моменти ми починаємо помічати те, що у звичайному житті губиться серед нескінченного цифрового шуму.