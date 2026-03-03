MamaRika в Дубае пришлось вызывать скорую: "Нас хотели класть в больницу"

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Украинской певице MamaRika, которая застряла в Дубае, пришлось вызывать скорую помощь.

Артистка сейчас находится в ОАЭ. Из Дубаи знаменитость не может выехать из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Исполнительница в своем Instagram говорит, что морально ей довольно тяжело. И, кроме того, ухудшилось физическое состояние певицы. MamaRika призналась, что вместе с сыном серьезно отравилась. Им даже пришлось вызывать скорую помощь. Медики собирались их госпитализировать, но обошлось без этого. Сейчас исполнительнице уже лучше, и сын тоже постепенно выздоравливает.

"Как вы поняли, мы здесь конкретно застряли. Кроме этого, еще усложняет то, что мы очень сильно отравились с Давидиком. Я уже почти отошла, малой только отходит. Нас уже хотели класть в больницу, какая-то кишечная инфекция. Параллельно со всеми этими событиями мы еще и боролись с вирусом. Хорошо, что у украинской женщины есть с собой аптечка, и мы обошлись скорой и тем, что у меня было с собой. Сказать, что последние три дня тяжелые — не сказать ничего", — делится артистка.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika также объяснила, что морально ей тяжело, поскольку находится в другой стране. По словам исполнительницы, она привыкла к взрывам и обстрелам, однако в Украине это переживается легче, поскольку знаешь, как действовать во время воздушной тревоги. Певица сейчас мониторит, как можно вылететь из Дубаи, и надеется, что вскоре наконец-то вернется.

"Сложно морально. Даже не из-за взрывов, потому что к этому привыкли. Украинцев сложно этим напугать. Мы в другой стране. Я не понимаю, как это здесь работает. Да, есть ПВО. Но дома — это дома. Огромная команда людей сидит и пытается нас отсюда вытащить, уже начали появляться какие-то варианты вылетов, мы постоянно мониторим", — делится артистка.

Напомним, певица MamaRika улетела в Дубаи в отпуск. Однако вместо отдыха артистка оказалась в городе во время громких взрывов.