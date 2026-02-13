Пенсія після 20 років роботи: скільки реально отримати і чому вона може бути маленькою

Пенсія після 20 років стажу: якою вона буде / © Pixabay

Експерти радять розібратися у принципах накопичувальної системи та вимогах до страхового стажу, щоб реально оцінити очікувану суму пенсії.

Пенсійна система України

Сучасна пенсійна система в Україні працює за солідарним принципом: кошти, які сплачують громадяни, що працюють, розподіляються між нинішніми пенсіонерами. Розмір пенсії безпосередньо залежить від тривалості офіційного стажу та розміру заробітної плати, з якої робилися внески. Що більший дохід і довший стаж, то вищі виплати. Паралельно існує концепція накопичувальної системи з індивідуальними рахунками, але її повне впровадження ще попереду.

Страховий стаж і вік виходу на пенсію

В Україні право на пенсію за віком виникає лише за умови досягнення встановленого віку та наявності необхідного страхового стажу. Вимоги до стажу поступово зростають до 2028 року:

60 років: 2026 року для виходу на пенсію у 60 років потрібен щонайменше 31 рік стажу (до 2028 року — 35 років).

63 роки: якщо до 60 років стаж від 21 до 31 року, можна вийти на пенсію у 63 роки.

65 років: маючи стаж від 15 до 21 року пенсію призначають від 65 років.

Таким чином, людина з 20 роками стажу 2026 року може претендувати на пенсію тільки після 65 років. Це суттєво відрізняється від систем у деяких інших країнах, де 20 років стажу часто достатньо для раннього виходу на пенсію.

Як розраховується пенсія

Формула розрахунку пенсії проста:

П = Сз × Кс × Кз

Де:

Сз (середня зарплата) — середній рівень зарплат в Україні за три роки, що передують зверненню за пенсією.

Кс (коефіцієнт страхового стажу) — 1% за кожен повний рік стажу. Наприклад, 20 років стажу = 0,2.

Кз (коефіцієнт заробітної плати) — співвідношення вашої зарплати до середньої по країні.

Навіть за однакового стажу дві людини можуть отримувати різні пенсії через різницю в зарплаті.

Очікувана пенсія з 20 роками стажу

З 20 роками стажу 2026 року пенсія призначається після 65 років. Якщо середня зарплата за три роки становить 13 000 грн і Кз = 1, розрахунок має такий вигляд:

13 000 × 0,2 × 1 = 2600 грн

Це значно менше мінімальної пенсії для повного стажу, яка становить не менше 2920 грн (або 3200 грн від липня 2024). Пенсія пропорційна стажу і може навіть бути нижчою за прожитковий мінімум, у такому разі держава може надати адресну допомогу.

Купівля стажу та добровільні внески

Якщо стажу не вистачає, закон дозволяє «докупити» роки стажу через добровільну участь у системі.

Один місяць стажу коштує подвоєний мінімальний внесок (22% від мінімальної зарплати).

Один рік докупленого стажу — близько 37 500 грн (за мінімальної зарплати 7100 грн).

Добровільні внески також доступні для тих, хто працює неофіційно або за кордоном — це допомагає збільшити коефіцієнт заробітної плати і підвищити майбутню пенсію.

Фактори, що впливають на пенсію

Офіційна зарплата — неофіційні доходи не враховуються.

Коефіцієнт заробітку — що вищий ваш дохід відносно середньої зарплати, то більша пенсія.

Індексація пенсій — щорічне перерахування з урахуванням інфляції.

Спеціальні надбавки — для інвалідів, учасників бойових дій, чорнобильців.

Рекомендації для гідної пенсії

Офіційне працевлаштування — основа накопичення страхового стажу.

Довготривала зайнятість — кожен додатковий рік додає 1% до базової пенсії.

Високий дохід — підвищує коефіцієнт заробітної плати.

Докупівля стажу — стратегічно вигідно, якщо не вистачає кількох років.

Моніторинг пенсійного рахунку — перевірка внесків через портал Пенсійного фонду дозволяє уникнути помилок.

20 років стажу дають право на пенсію, але, найімовірніше, не раніше 65 років і на невелику суму. Планування, офіційна робота та розуміння механізмів пенсійної системи — ключ до фінансової стабільності у старшому віці.