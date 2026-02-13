- Дата публікації
-
Гроші
- 226
- 3 хв
Пенсія після 20 років роботи: скільки реально отримати і чому вона може бути маленькою
Більшість українців, які досягають пенсійного віку, мають понад двадцять років трудового стажу. Проте навіть такий досвід не завжди гарантує вихід на пенсію у 60 років та отримання гідних виплат.
Експерти радять розібратися у принципах накопичувальної системи та вимогах до страхового стажу, щоб реально оцінити очікувану суму пенсії.
Пенсійна система України
Сучасна пенсійна система в Україні працює за солідарним принципом: кошти, які сплачують громадяни, що працюють, розподіляються між нинішніми пенсіонерами. Розмір пенсії безпосередньо залежить від тривалості офіційного стажу та розміру заробітної плати, з якої робилися внески. Що більший дохід і довший стаж, то вищі виплати. Паралельно існує концепція накопичувальної системи з індивідуальними рахунками, але її повне впровадження ще попереду.
Страховий стаж і вік виходу на пенсію
В Україні право на пенсію за віком виникає лише за умови досягнення встановленого віку та наявності необхідного страхового стажу. Вимоги до стажу поступово зростають до 2028 року:
60 років: 2026 року для виходу на пенсію у 60 років потрібен щонайменше 31 рік стажу (до 2028 року — 35 років).
63 роки: якщо до 60 років стаж від 21 до 31 року, можна вийти на пенсію у 63 роки.
65 років: маючи стаж від 15 до 21 року пенсію призначають від 65 років.
Таким чином, людина з 20 роками стажу 2026 року може претендувати на пенсію тільки після 65 років. Це суттєво відрізняється від систем у деяких інших країнах, де 20 років стажу часто достатньо для раннього виходу на пенсію.
Як розраховується пенсія
Формула розрахунку пенсії проста:
П = Сз × Кс × Кз
Де:
Сз (середня зарплата) — середній рівень зарплат в Україні за три роки, що передують зверненню за пенсією.
Кс (коефіцієнт страхового стажу) — 1% за кожен повний рік стажу. Наприклад, 20 років стажу = 0,2.
Кз (коефіцієнт заробітної плати) — співвідношення вашої зарплати до середньої по країні.
Навіть за однакового стажу дві людини можуть отримувати різні пенсії через різницю в зарплаті.
Очікувана пенсія з 20 роками стажу
З 20 роками стажу 2026 року пенсія призначається після 65 років. Якщо середня зарплата за три роки становить 13 000 грн і Кз = 1, розрахунок має такий вигляд:
13 000 × 0,2 × 1 = 2600 грн
Це значно менше мінімальної пенсії для повного стажу, яка становить не менше 2920 грн (або 3200 грн від липня 2024). Пенсія пропорційна стажу і може навіть бути нижчою за прожитковий мінімум, у такому разі держава може надати адресну допомогу.
Купівля стажу та добровільні внески
Якщо стажу не вистачає, закон дозволяє «докупити» роки стажу через добровільну участь у системі.
Один місяць стажу коштує подвоєний мінімальний внесок (22% від мінімальної зарплати).
Один рік докупленого стажу — близько 37 500 грн (за мінімальної зарплати 7100 грн).
Добровільні внески також доступні для тих, хто працює неофіційно або за кордоном — це допомагає збільшити коефіцієнт заробітної плати і підвищити майбутню пенсію.
Фактори, що впливають на пенсію
Офіційна зарплата — неофіційні доходи не враховуються.
Коефіцієнт заробітку — що вищий ваш дохід відносно середньої зарплати, то більша пенсія.
Індексація пенсій — щорічне перерахування з урахуванням інфляції.
Спеціальні надбавки — для інвалідів, учасників бойових дій, чорнобильців.
Рекомендації для гідної пенсії
Офіційне працевлаштування — основа накопичення страхового стажу.
Довготривала зайнятість — кожен додатковий рік додає 1% до базової пенсії.
Високий дохід — підвищує коефіцієнт заробітної плати.
Докупівля стажу — стратегічно вигідно, якщо не вистачає кількох років.
Моніторинг пенсійного рахунку — перевірка внесків через портал Пенсійного фонду дозволяє уникнути помилок.
20 років стажу дають право на пенсію, але, найімовірніше, не раніше 65 років і на невелику суму. Планування, офіційна робота та розуміння механізмів пенсійної системи — ключ до фінансової стабільності у старшому віці.