Зірка "Холостяка-14" Половинкіна публічно відхрестилася від таємного роману, який їй приписували
Її таємним обранцем називали відомого співака, але реальність виявилася геть інакшою.
Фіналістка проєкту «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна, яка боролась за серце актора Тараса Цимбалюка, розставила крапки над «і» в особистому житті.
Вже тривалий час блогерку запідозрювали у таємному романі зі співаком Віталієм Островським, він же Ostrovskyi. Парочка часто з’являлася разом на публіці і не приховувала спільного дозвілля. Та все ж Анастасія вирішила більше не створювати ілюзій і без жодних інтриг зізналася, що між нею та Віталієм виключно дружба.
«Не в стосунках. Ні з ким не зустрічаюсь. Поки вільна. Я і не шукаю стосунків. Ми спілкуємося (з Віталієм — прим. ред.), ми друзі», — чесно зізналася блогерка в коментарі Ангеліні Пичик в Instagram.
Крім того, інтерв’юерка розпитала у фіналістки романтичного реаліті про її стосунки з Тарасом Цимбалюком. За словами Половинкіної, вони так само підтримують лише дружній зв’язок. Зокрема, зрідка бачаться і стежать одне за одним у соцмережах.
«Ми бачились у Києві. В принципі в Instagram лайкаємо одне одному прикольну рекламу», — поділилася ексучасниця «Холостяка-14».
