Цибульська здивувала, що сталося з квартирою батьків в Ірпені за чотири роки після нищівного обстрілу

Оля Цибульська та квартира її батьків в Ірпені / © instagram.com/cybulskaya

Українська ведуча та співачка Оля Цибульська поділилася подробицями про відновлення квартири своїх батьків в Ірпені, яку окупанти зруйнували 2022 року.

За словами виконавиці, житло за чотири роки так і не вдалося відновити. Оля в інтерв’ю «Люкс ФМ» наголосила, що відчайдушно виборювала у держави можливість привести до ладу стан батьківської квартири. Утім, співачка говорить, що ці спроби виявляються не такими й простими через бюрократію.

«Її розвалили (окупанти — прим. ред.). Вона там отак склалася з різних боків. Батьки тоді подали всі документи на відновлення, але забудовник не подав заяву на те, що будинок пошкоджений. І тому там оці внутрішні процеси, куми кумів, брати братів, нічого не змінюється поки що в цьому бюрократичному сегменті. Хоча подавалися всі документи, і в „Дію“ всі заяви, і викликались архітектори, які оглядали це житло, і писали якісь документи. Воно фактично нікуди не зрушилося. Але я вірю, що рано чи пізно все стане на місця», — поділилася Цибульська.

Квартира батьків Олі Цибульської в Ірпені / © instagram.com/cybulskaya

Артистка також підкреслила, що проблема зруйнованого житла стосується тисяч українських родин. За її словами, під час гастролей вона часто зустрічає людей, які втратили домівки, тож зазначає, що «було б дуже добре, щоб держава була до цього готова».

Зазначимо, на початку повномасштабної війни батьки співачки перебували у своїй квартирі в Ірпені. За словами Цибульської, тоді вона кілька днів не знала, чи живі її рідні, адже в місті не було світла, води та зв’язку. На щастя, родині вдалося вибратися з окупації неушкодженими. Однак їхнє житло зазнало серйозних руйнувань внаслідок ворожого терору.

