Кремлівський диктатор Володимир Путін / © скриншот з відео

У Мережі з’явилося, а потім різко зникло відео, на якому очільник Кремля Володимир Путін страждає від сильного нападу кашлю під час запису промови. Цей інцидент змусив міжнародні медіа знову звернути увагу на ознаки хвороб диктатора та навіть запідозрити внутрішній саботаж у його оточенні.

Про це пише The Independent.

Видалене відео та підозри на бунт

Під час запису привітання до Міжнародного жіночого дня 73-річний російський президент раптово зупинився, схопився за горло і кашляв близько 30 секунд. Це відео помилково опублікували в офіційному Telegram-каналі Кремля, але невдовзі видалили без пояснень, замінивши на відредаговану версію.

Для лідера, чий публічний імідж ретельно режисується, такий витік став справжнім провалом. Як повідомляє Daily Express, аналітики вважають, що опублікувати подібне випадково неможливо, адже всі матеріали проходять жорстку перевірку перед публікацією.

«Ви намагаєтеся представити себе як молодого, сильного лідера, а потім хтось зливає одне відео, і весь ваш імідж руйнується», — пише видання.

Хвороби Путіна

Цей випадок — далеко не перший, коли фізичний стан очільника Кремля викликає занепокоєння. Раніше Путіна помічали за неконтрольованим тремтінням рук і ніг під час офіційних зустрічей, а також він помітно шкутильгав, коли спускався по трапу літака.

Медичні експерти та колишній очільник британської розвідки MI6 припускають, що ці неконтрольовані рухи є класичними симптомами хвороби Паркінсона, яка прогресує у диктатора.

Останнім часом увагу привернули й шокувальні фотографії рук диктатора. На знімках видно надзвичайно опуклі вени, випнуті сухожилля та тонку зморшкувату шкіру, що виглядає вкрай хворобливо.

Деякі експерти пов’язують це з віковими змінами, які Путін марно намагається приховати, проте існують і більш похмурі версії. Згідно з витоками даних від російської розвідки, у нього може бути рак підшлункової залози.

За даними інсайдерів, очільника Кремля регулярно накачують важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін’єкціями, щоб зупинити хворобу. Це викликає не лише сильний біль і набряки, а й серйозні провали в пам’яті.

Генетичні таємниці диктатора

Щоб приховати свій реальний фізичний стан, Путін вживає безпрецедентних заходів безпеки під час закордонних поїздок. Його супроводжує спеціальний охоронець із таємничою валізкою, куди збирають природні відходи Путіна для утилізації в Росії, аби ніхто не зміг проаналізувати його ДНК та дізнатися про хвороби.

Проте журналісти змогли дістатися до його таємниць через кровних родичів, отримавши генетичний паспорт двоюрідного племінника Михайла Путіна. Цей аналіз, зданий в одній із російських клінік, став ключем до розкриття цілої мережі родичів диктатора. Як з’ясувалося, існує інший, невидимий рівень правління сучасною Росією, який будується за правом крові.

Нагадаємо, українська розвідка має технічні можливості для ліквідації вищого керівництва РФ, зокрема і Путіна. Проте фізичне усунення кремлівського диктатора наразі не входить до планів стратегічних партнерів України, адже Захід досі сприймає його як легітимного російського президента.