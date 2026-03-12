Динамо — Оболонь: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Динамо" — "Оболонь" / © ФК Динамо Киев

В пятницу, 13 марта, "Динамо" примет "Оболонь" в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

В настоящее время "бело-синие" (35 очков) занимают четвертое место в УПЛ, а "пивовары" (24 балла) располагаются на девятой позиции.

В прошлом туре "Динамо" одержало волевую победу над "Полесьем" (2:1), а "Оболонь" сыграла вничью с "Кривбассом" (0:0).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Оболонь" с Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что клуб УПЛ арендовал легионера "Динамо".