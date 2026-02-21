Возможен ли справедливый мир для Украины: неожиданный ответ генсека ООН

Антониу Гутерреш / © Associated Press

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш дал четкое определение того, каким должен быть справедливый мир для Украины, и его слова могут изменить представление о глобальных мирных инициативах.

По его словам, не существует компромисса, который бы оправдывал нарушение международного права или отказ от территориальной целостности Украины.

В комментарии в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ Гутерреш заявил, что Организация Объединенных Наций приветствует все усилия, направленные на достижение справедливого и инклюзивного мира. Он подчеркнул, что такой мир должен полностью обеспечивать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ в соответствии с Уставом ООН , международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Гутерреш также напомнил о серьезных разрушениях, потерпевших Украину за четыре года войны, включая массовые перемещения, многочисленные атаки на гражданские объекты и нарушения прав человека, в том числе детей.

Он отметил, что на протяжении всего конфликта сотрудники ООН оставались в Украине, оказывая гуманитарную помощь там, где это было необходимо, в частности на линии фронта.

Гутерреш подчеркнул, что мир, не уважающий основные принципы международного права, просто не может быть справедливым — и это важная позиция в условиях продолжающейся войны.

