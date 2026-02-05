- Дата публикации
Риск ядерного удара сейчас самый высокий: генсек ООН забил тревогу и обратился к США и России
Впервые за полвека США и Россия остались без юридических ограничений по ядерным арсеналам. Гутерреш призвал государства немедленно вернуться за стол переговоров.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что прекращение действия Договора New START представляет серьезную опасность для международной стабильности, и обратился к России и США с призывом как можно быстрее возобновить переговоры по новому формату контроля над ядерными вооружениями.
Об этом сообщает Reuters.
Действие соглашения New START завершилось в полночь 4 февраля. Документ устанавливал лимиты на количество стратегических ядерных боезарядов, которые могут быть развернуты Соединенными Штатами и Россией, а также ограничивал носители — наземные и подводные ракеты и бомбардировщики.
«Впервые за более чем полвека мы оказались в мире без каких-либо юридически обязывающих ограничений в отношении стратегических ядерных арсеналов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки — двух государств, которые обладают подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия», — говорится в заявлении Гутерреша.
Высокий риск применения ядерного оружия
Он подчеркнул, что сворачивание десятилетий наработок в сфере контроля над вооружениями «не могло произойти в худший момент», поскольку риск использования ядерного оружия сейчас является самым высоким за многие десятилетия.
В то же время генсек ООН отметил, что нынешняя ситуация открывает шанс «перезагрузить и создать режим контроля над вооружениями, приспособленный к стремительно меняющемуся контексту», и положительно оценил понимание со стороны лидеров как России, так и США необходимости не допустить возвращения к неконтролируемому ядерному распространению.
«Мир сейчас ожидает от Российской Федерации и Соединенных Штатов, что слова будут подкреплены действиями. Я призываю оба государства без промедлений вернуться за стол переговоров и договориться о новом рамочном соглашении, которое восстановит проверяемые ограничения, уменьшит риски и усилит нашу общую безопасность», — отметил Гутерреш.
Что известно об окончании договора New START?
Напомним, 5 февраля 2026 года завершилось действие договора New START, что фактически прекратило эпоху контроля над ядерными арсеналами США и России. Впервые со времен Холодной войны две крупнейшие ядерные державы остались без взаимных ограничений на количество развернутых боеголовок. Ситуация осложняется тем, что Россия приостановила участие в договоре из-за войны против Украины и обновила ядерную доктрину, допуская применение оружия даже в ответ на массированные атаки дронов. США, в свою очередь, планируют модернизацию арсенала и развертывание системы ПРО «Золотой купол». Отсутствие прозрачности и инспекций усиливает риск новых гонок вооружений, а «Часы Судного дня» показывают критические 85 секунд до «ядерной полуночи».