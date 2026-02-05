Риск ядерного удара сейчас самый высокий: генсек ООН забил тревогу и обратился к США и России

Генсек ООН Антониу Гутерреш / © Associated Press

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что прекращение действия Договора New START представляет серьезную опасность для международной стабильности, и обратился к России и США с призывом как можно быстрее возобновить переговоры по новому формату контроля над ядерными вооружениями.

Об этом сообщает Reuters.

Действие соглашения New START завершилось в полночь 4 февраля. Документ устанавливал лимиты на количество стратегических ядерных боезарядов, которые могут быть развернуты Соединенными Штатами и Россией, а также ограничивал носители — наземные и подводные ракеты и бомбардировщики.

«Впервые за более чем полвека мы оказались в мире без каких-либо юридически обязывающих ограничений в отношении стратегических ядерных арсеналов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки — двух государств, которые обладают подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия», — говорится в заявлении Гутерреша.

Высокий риск применения ядерного оружия

Он подчеркнул, что сворачивание десятилетий наработок в сфере контроля над вооружениями «не могло произойти в худший момент», поскольку риск использования ядерного оружия сейчас является самым высоким за многие десятилетия.

В то же время генсек ООН отметил, что нынешняя ситуация открывает шанс «перезагрузить и создать режим контроля над вооружениями, приспособленный к стремительно меняющемуся контексту», и положительно оценил понимание со стороны лидеров как России, так и США необходимости не допустить возвращения к неконтролируемому ядерному распространению.

«Мир сейчас ожидает от Российской Федерации и Соединенных Штатов, что слова будут подкреплены действиями. Я призываю оба государства без промедлений вернуться за стол переговоров и договориться о новом рамочном соглашении, которое восстановит проверяемые ограничения, уменьшит риски и усилит нашу общую безопасность», — отметил Гутерреш.

Что известно об окончании договора New START?

Напомним, 5 февраля 2026 года завершилось действие договора New START, что фактически прекратило эпоху контроля над ядерными арсеналами США и России. Впервые со времен Холодной войны две крупнейшие ядерные державы остались без взаимных ограничений на количество развернутых боеголовок. Ситуация осложняется тем, что Россия приостановила участие в договоре из-за войны против Украины и обновила ядерную доктрину, допуская применение оружия даже в ответ на массированные атаки дронов. США, в свою очередь, планируют модернизацию арсенала и развертывание системы ПРО «Золотой купол». Отсутствие прозрачности и инспекций усиливает риск новых гонок вооружений, а «Часы Судного дня» показывают критические 85 секунд до «ядерной полуночи».