Ризик ядерного удару зараз найвищий: генсек ООН забив на сполох і звернувся до США та Росії

Генсек ООН Антоніу Гутерреш / © Associated Press

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що припинення дії Договору New START становить серйозну небезпеку для міжнародної стабільності, та звернувся до Росії і США із закликом якнайшвидше відновити переговори щодо нового формату контролю над ядерними озброєннями.

Про це повідомляє Reuters.

Дія угоди New START завершилася опівночі 4 лютого. Документ встановлював ліміти на кількість стратегічних ядерних боєзарядів, які можуть бути розгорнуті Сполученими Штатами та Росією, а також обмежував носії — наземні й підводні ракети та бомбардувальники.

«Уперше за більш ніж пів століття ми опинилися у світі без будь-яких юридично зобов’язувальних обмежень щодо стратегічних ядерних арсеналів Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки — двох держав, які володіють переважною більшістю світових запасів ядерної зброї», — йдеться в заяві Гутерреша.

Високий ризик застосування ядерної зброї

Він підкреслив, що згортання десятиліть напрацювань у сфері контролю над озброєннями «не могло статися в гірший момент», оскільки ризик використання ядерної зброї нині є найвищим за багато десятиліть.

Водночас генсек ООН зауважив, що нинішня ситуація відкриває шанс «перезавантажити та створити режим контролю над озброєннями, пристосований до стрімко мінливого контексту», і позитивно оцінив розуміння з боку лідерів як Росії, так і США необхідності не допустити повернення до неконтрольованого ядерного поширення.

«Світ нині очікує від Російської Федерації та Сполучених Штати, що слова буде підкріплено діями. Я закликаю обидві держави без зволікань повернутися за стіл переговорів і домовитися про нову рамкову угоду, яка відновить перевірювані обмеження, зменшить ризики та посилить нашу спільну безпеку», — зазначив Гутерреш.

Що відомо про закінчення договору New START?

Нагадаємо, 5 лютого 2026 року завершилася дія договору New START, що фактично припинило епоху контролю над ядерними арсеналами США та Росії. Вперше від часів Холодної війни дві найбільші ядерні держави залишилися без взаємних обмежень на кількість розгорнутих боєголовок. Ситуація ускладнюється тим, що Росія призупинила участь у договорі через війну проти України та оновила ядерну доктрину, допускаючи застосування зброї навіть у відповідь на масовані атаки дронів. США, своєю чергою, планують модернізацію арсеналу та розгортання системи ПРО «Золотий купол». Відсутність прозорості та інспекцій посилює ризик нових перегонів озброєнь, а «Годинник Судного дня» показує критичні 85 секунд до «ядерної півночі».