Грибочки з меренги instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Реклама

Меренга — класика у світі десертів, але у форматі грибочків вона має вигляд мов маленькі солодкі витвори мистецтва. Білі ніжні шапочки з хрусткою текстурою всередині та шоколадна ніжка з нутелою чи розтопленим шоколадом — ідеальне поєднання смаку та естетики. Крім того, це чудова можливість спробувати щось нове у кулінарії без складних технік. Як саме їх приготувати, розповіли на сторінці Tasty Stories.

Інгредієнти білок з яйця кімнатної температури 2 шт. сіль лимонний сік 1 ч. л цукрова пудра 130 г какао 1 ч. л шоколад 1 кубик нутела 1 ч. л

Приготування

Білки збиваємо на маленькій швидкості, поступово підвищуємо її до максимальної. Коли утвориться піна, додаємо дрібку солі та цукрову пудру по ложці, а потім — лимонний сік. Важливо збивати до так званих «стоячих піків» — якщо перевернути ємність, меренга не випаде. Готову меренгу викладаємо у кондитерський мішок і формуємо ніжки та капелюшки на пергаменті. Капелюшки можна трохи посипати какао для глибшого смаку та привабливого вигляду. Духовку розігріваємо до 90°C і випікаємо 1,5–2 години. Терпіння тут ключове, але результат того вартий. І на фінальному етапі ми збираємо грибочки: на низ капелюшка наносимо розтоплений шоколад або нутелу та акуратно насаджуємо на ніжку. Виходять маленькі шедеври, які не тільки красиві, але й смачні.

Грибочки з меренги — це більше ніж десерт. Це маленька подорож у світ кулінарної фантазії, де краса та смак йдуть пліч-о-пліч. Вони підходять для свят, сімейних вечорів або просто для того, щоб потішити себе у буденний день. І найприємніше — кожен крок приготування дарує задоволення від процесу. Спробуйте та переконайтеся самі — іноді найпростіші інгредієнти створюють найчарівніші моменти.