Грибочки з меренги — рецепт смачних прикрас для десертів, які легко приготувати вдома
Грибочки з меренги — легкі, невагомі та неймовірно милі, вони стануть прикрасою будь-якого столу та спокусою для гостей. А найприємніше — вам потрібні лише базові інгредієнти та трохи терпіння.
Меренга — класика у світі десертів, але у форматі грибочків вона має вигляд мов маленькі солодкі витвори мистецтва. Білі ніжні шапочки з хрусткою текстурою всередині та шоколадна ніжка з нутелою чи розтопленим шоколадом — ідеальне поєднання смаку та естетики. Крім того, це чудова можливість спробувати щось нове у кулінарії без складних технік. Як саме їх приготувати, розповіли на сторінці Tasty Stories.
Інгредієнти
- білок з яйця кімнатної температури
- 2 шт.
- сіль
-
- лимонний сік
- 1 ч. л
- цукрова пудра
- 130 г
- какао
- 1 ч. л
- шоколад
- 1 кубик
- нутела
- 1 ч. л
Приготування
Білки збиваємо на маленькій швидкості, поступово підвищуємо її до максимальної.
Коли утвориться піна, додаємо дрібку солі та цукрову пудру по ложці, а потім — лимонний сік. Важливо збивати до так званих «стоячих піків» — якщо перевернути ємність, меренга не випаде.
Готову меренгу викладаємо у кондитерський мішок і формуємо ніжки та капелюшки на пергаменті.
Капелюшки можна трохи посипати какао для глибшого смаку та привабливого вигляду.
Духовку розігріваємо до 90°C і випікаємо 1,5–2 години. Терпіння тут ключове, але результат того вартий.
І на фінальному етапі ми збираємо грибочки: на низ капелюшка наносимо розтоплений шоколад або нутелу та акуратно насаджуємо на ніжку. Виходять маленькі шедеври, які не тільки красиві, але й смачні.
Грибочки з меренги — це більше ніж десерт. Це маленька подорож у світ кулінарної фантазії, де краса та смак йдуть пліч-о-пліч. Вони підходять для свят, сімейних вечорів або просто для того, щоб потішити себе у буденний день. І найприємніше — кожен крок приготування дарує задоволення від процесу. Спробуйте та переконайтеся самі — іноді найпростіші інгредієнти створюють найчарівніші моменти.