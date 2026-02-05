ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
2 хв

Грибочки з меренги — рецепт смачних прикрас для десертів, які легко приготувати вдома

Грибочки з меренги — легкі, невагомі та неймовірно милі, вони стануть прикрасою будь-якого столу та спокусою для гостей. А найприємніше — вам потрібні лише базові інгредієнти та трохи терпіння.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
370 ккал
Грибочки з меренги instagram.com_tastystories.feed

Грибочки з меренги instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Меренга — класика у світі десертів, але у форматі грибочків вона має вигляд мов маленькі солодкі витвори мистецтва. Білі ніжні шапочки з хрусткою текстурою всередині та шоколадна ніжка з нутелою чи розтопленим шоколадом — ідеальне поєднання смаку та естетики. Крім того, це чудова можливість спробувати щось нове у кулінарії без складних технік. Як саме їх приготувати, розповіли на сторінці Tasty Stories.

Інгредієнти

білок з яйця кімнатної температури
2 шт.
сіль
лимонний сік
1 ч. л
цукрова пудра
130 г
какао
1 ч. л
шоколад
1 кубик
нутела
1 ч. л

Приготування

  1. Білки збиваємо на маленькій швидкості, поступово підвищуємо її до максимальної.

  2. Коли утвориться піна, додаємо дрібку солі та цукрову пудру по ложці, а потім — лимонний сік. Важливо збивати до так званих «стоячих піків» — якщо перевернути ємність, меренга не випаде.

  3. Готову меренгу викладаємо у кондитерський мішок і формуємо ніжки та капелюшки на пергаменті.

  4. Капелюшки можна трохи посипати какао для глибшого смаку та привабливого вигляду.

  5. Духовку розігріваємо до 90°C і випікаємо 1,5–2 години. Терпіння тут ключове, але результат того вартий.

  6. І на фінальному етапі ми збираємо грибочки: на низ капелюшка наносимо розтоплений шоколад або нутелу та акуратно насаджуємо на ніжку. Виходять маленькі шедеври, які не тільки красиві, але й смачні.

Грибочки з меренги — це більше ніж десерт. Це маленька подорож у світ кулінарної фантазії, де краса та смак йдуть пліч-о-пліч. Вони підходять для свят, сімейних вечорів або просто для того, щоб потішити себе у буденний день. І найприємніше — кожен крок приготування дарує задоволення від процесу. Спробуйте та переконайтеся самі — іноді найпростіші інгредієнти створюють найчарівніші моменти.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie