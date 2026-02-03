- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 732
- Время на прочтение
- 2 мин
Сколько беженцев вернется в Украину после войны — в ООН исследовали
Представитель УВКБ ООН сообщила, что 3-3,5 млн беженцев смогут вернуться в Украину в зависимости от наличия жилья, работы и медицинской поддержки.
После окончания войны в Украину могут вернуться от 3 до 3,5 млн беженцев.
Такую оценку озвучила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Украине Бернадетт Кастель-Холлингсворт во время брифинга для иностранных дипломатов.
Кастель-Холлингсворт представила прогностическую модель УВКБ, определяющую, кто и куда вернется, а также какие условия понадобятся беженцам.
Уменьшение желания возвращаться — результаты исследования
Представитель ООН подчеркнула, что длительная война снижает готовность людей возвращаться домой. Это касается как украинцев за границей, так и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По ее словам, чем дольше люди проживают за границей, тем меньше шансов на то, что они вернутся.
Так, в июле 2024 года желание вернуться проявляли 61% украинских беженцев, а в декабре 2025 года — только 49%.
«Среди ВПЛ эти показатели составляют 73% и 35% соответственно», — пояснила Кастель-Холлингсворт.
По ее словам, 4,3 млн украинцев получили временное убежище за рубежом.
«Модель показывает, что после завершения войны домой вернется 3-3,5 млн человек», — подчеркнула чиновница.
Решение вернуться: какие факторы влияют на выбор украинцев
Прогнозы свидетельствуют, что больше беженцев вернется из стран южной и восточной Европы, меньше — из северных регионов.
«Есть отличия между центральной и восточной Европой и северными странами. С юга и востока Европы желание вернуться гораздо выше», — уточнила представитель УВКБ.
На решение о возвращении влияют наличие жилья, близких, работа и медицинское обслуживание. Люди с детьми, по данным модели, возвращаются быстрее. Не все смогут поселиться в своих бывших домах — многие были разрушены или потеряны из-за оккупации. Значительная часть беженцев будет выбирать большие города, где уже проживают ВПЛ, что создает дополнительные вызовы для жилищного обеспечения, трудоустройства и социальной поддержки.
Модель также предусматривает, что в случае мирного урегулирования с уступками Украины меньше людей захочет возвращаться.
Вероятнее всего вернутся пожилые люди, одинокие лица и матери-одиночки с детьми.
Важными факторами остаются доступность жилья, рабочих мест, компенсация за потери, административные услуги и медицинское обеспечение.
Напомним, ряд стран ЕС готовят изменения для украинских беженцев в 2026 году.
Так, в Чехии заявили о намерении пересмотреть правила временной защиты для украинцев.
В Польше остро стоит вопрос возвращения военнообязанных мужчин в Украину.
Правительство Германии планирует уменьшить социальную поддержку для украинцев, которые прибывают в страну после 1 апреля 2025 года.