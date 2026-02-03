Сколько беженцев вернется в Украину после войны — в ООН исследовали

После войны домой могут вернуться миллионы украинцев - ООН

После окончания войны в Украину могут вернуться от 3 до 3,5 млн беженцев.

Такую оценку озвучила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Украине Бернадетт Кастель-Холлингсворт во время брифинга для иностранных дипломатов.

Кастель-Холлингсворт представила прогностическую модель УВКБ, определяющую, кто и куда вернется, а также какие условия понадобятся беженцам.

Уменьшение желания возвращаться — результаты исследования

Представитель ООН подчеркнула, что длительная война снижает готовность людей возвращаться домой. Это касается как украинцев за границей, так и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По ее словам, чем дольше люди проживают за границей, тем меньше шансов на то, что они вернутся.

Так, в июле 2024 года желание вернуться проявляли 61% украинских беженцев, а в декабре 2025 года — только 49%.

«Среди ВПЛ эти показатели составляют 73% и 35% соответственно», — пояснила Кастель-Холлингсворт.

По ее словам, 4,3 млн украинцев получили временное убежище за рубежом.

«Модель показывает, что после завершения войны домой вернется 3-3,5 млн человек», — подчеркнула чиновница.

Решение вернуться: какие факторы влияют на выбор украинцев

Прогнозы свидетельствуют, что больше беженцев вернется из стран южной и восточной Европы, меньше — из северных регионов.

«Есть отличия между центральной и восточной Европой и северными странами. С юга и востока Европы желание вернуться гораздо выше», — уточнила представитель УВКБ.

На решение о возвращении влияют наличие жилья, близких, работа и медицинское обслуживание. Люди с детьми, по данным модели, возвращаются быстрее. Не все смогут поселиться в своих бывших домах — многие были разрушены или потеряны из-за оккупации. Значительная часть беженцев будет выбирать большие города, где уже проживают ВПЛ, что создает дополнительные вызовы для жилищного обеспечения, трудоустройства и социальной поддержки.

Модель также предусматривает, что в случае мирного урегулирования с уступками Украины меньше людей захочет возвращаться.

Вероятнее всего вернутся пожилые люди, одинокие лица и матери-одиночки с детьми.

Важными факторами остаются доступность жилья, рабочих мест, компенсация за потери, административные услуги и медицинское обеспечение.

Напомним, ряд стран ЕС готовят изменения для украинских беженцев в 2026 году.

Так, в Чехии заявили о намерении пересмотреть правила временной защиты для украинцев.

В Польше остро стоит вопрос возвращения военнообязанных мужчин в Украину.

Правительство Германии планирует уменьшить социальную поддержку для украинцев, которые прибывают в страну после 1 апреля 2025 года.