Проиграет ли Украина войну: Зеленский сделал тревожное заявление

Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения дал интервью, в котором оценил ход войны и перспективы ее окончания.

Об этом он рассказал AFP.

«Нельзя сказать, что мы проиграем войну. Честно говоря, мы точно не проиграем. Вопрос в том, победим ли», — заявил глава государства.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что главным остается вопрос цены, которую Украина платит за сопротивление.

«В этом и состоит вопрос. Но это очень дорогостоящий вопрос», — подчеркнул он.

Полномасштабная война, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, стала самым кровавым конфликтом в Европе со времен Второй мировой. Российские войска разрушили десятки городов и сел на востоке и юге Украины.

Давление по Донбассу

По словам президента, как Вашингтон, так и Москва сигнализируют Киеву о необходимости уступок.

Реклама

«И американцы, и россияне говорят, что если хотите, чтобы война закончилась завтра, уходите с Донбасса», — отметил Зеленский.

В то же время Украина оказалась под серьезным давлением на фоне сложной зимы, массированных ударов по энергетической инфраструктуре и истощения армии.

Глава государства дал понять, что скорое завершение войны без гарантий безопасности и сохранения территориальной целостности неприемлемо.

«В этом и состоит вопрос, но это очень дорогостоящий вопрос», — резюмировал глава государства.

Реклама

Напомним, во время переговоров в Женеве 17–18 февраля американские дипломаты предложили создать демилитаризованную зону на Донбассе под общим управлением украинской и российской администраций. Инициатива предусматривала отвод войск обеих сторон из части Донецкой области и формирование совместного гражданского органа власти.

Киев категорически отверг такое предложение, назвав его нереалистичным и неприемлемым. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко подчеркнул, что реализация такого сценария означала бы фактическую потерю хорошо укрепленных оборонных рубежей и создала бы дополнительные риски для безопасности Украины.

Украинские власти также обращали внимание на то, что сравнение с демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореями является некорректным из-за значительно большей протяженности линии фронта в Украине.

Зеленский ранее подчеркивал, что Украина не признает оккупированные территории российскими ни при каких условиях, отмечая суверенитет и территориальную целостность государства.

Реклама

В то же время во время переговоров сторонам не удалось достичь прорыва в территориальных вопросах. Единственным зафиксированным консенсусом стало то, что в случае достижении режима прекращения огня ключевую роль в мониторинге его соблюдения должны играть Соединенные Штаты.