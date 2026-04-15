ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1127
Время на прочтение
1 мин

Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В ночь на 15 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Очаков (Николаевщина) – взрывы

  • Ахтырка (Сумщина)

  • Измаил (Одесская область)

  • Днепр

  • Тростянец (Сумщина)

  • Черкассы

  • Мерефа (Харьковщина)

  • Запорожье

  • Канев (Черкасщина)

  • Харьков

  • Белая Церковь

  • Винницкая область

  • Огородная (Черниговщина)

  • Чернигов.

Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об обесточении и возможном попадании по нефтебазе .

В ночь на 15 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы сразу в нескольких городах — в части Армянска исчез свет, также сообщают о возможном ударе по нефтебазе.

Дата публикации
Количество просмотров
1127
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie