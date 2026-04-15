Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.
В ночь на 15 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Очаков (Николаевщина) – взрывы
Ахтырка (Сумщина)
Измаил (Одесская область)
Днепр
Тростянец (Сумщина)
Черкассы
Мерефа (Харьковщина)
Запорожье
Канев (Черкасщина)
Харьков
Белая Церковь
Винницкая область
Огородная (Черниговщина)
Чернигов.
Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об обесточении и возможном попадании по нефтебазе .
В ночь на 15 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы сразу в нескольких городах — в части Армянска исчез свет, также сообщают о возможном ударе по нефтебазе.