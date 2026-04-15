Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы

© tsn.ua

В ночь на 15 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Очаков (Николаевщина) – взрывы

Ахтырка (Сумщина)

Измаил (Одесская область)

Днепр

Тростянец (Сумщина)

Черкассы

Мерефа (Харьковщина)

Запорожье

Канев (Черкасщина)

Харьков

Белая Церковь

Винницкая область

Огородная (Черниговщина)

Чернигов.

Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об обесточении и возможном попадании по нефтебазе .

