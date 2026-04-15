ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1140
Время на прочтение
1 мин

РФ нанесла тройной удар по областному центру в Украине: вспыхнул пожар (фото)

Оккупанты применили тактику нескольких ударов, целясь в специалистов, которые тушили пожары.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
Ликвидация пожара в Сумах после атаки 15 апреля

Дополнено новыми материалами

Российские войска трижды за ночь на 15 апреля атаковали промышленную зону Сум с помощью дронов. Во время ликвидации огня спасатели оказались под повторными ударами оккупантов.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Во время атаки на Сумы вражеский беспилотник попал в промышленную зону, однако спасателям удалось быстро локализовать пожар и не допустить его распространения.

Во время ликвидации возгорания враг нанес повторный удар по месту работы чрезвычайников.

Несмотря на постоянную опасность с воздуха, все очаги возгорания удалось потушить.

Через несколько часов оккупанты снова атаковали ту же локацию. Специалисты ГСЧС повторно ликвидировали пожар.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, в ночь на 15 апреля российские войска ударили по центру Днепра, повредив девятиэтажную новостройку и вызвав масштабный пожар в административном здании, который пожарные пытаются укротить до сих пор. По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, на месте атаки работают все экстренные службы, а информация о возможных пострадавших пока уточняется.

Дата публикации
Количество просмотров
1140
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie