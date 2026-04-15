РФ нанесла тройной удар по областному центру в Украине: вспыхнул пожар (фото)

Ликвидация пожара в Сумах после атаки 15 апреля

Российские войска трижды за ночь на 15 апреля атаковали промышленную зону Сум с помощью дронов. Во время ликвидации огня спасатели оказались под повторными ударами оккупантов.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Во время атаки на Сумы вражеский беспилотник попал в промышленную зону, однако спасателям удалось быстро локализовать пожар и не допустить его распространения.

Во время ликвидации возгорания враг нанес повторный удар по месту работы чрезвычайников.

Несмотря на постоянную опасность с воздуха, все очаги возгорания удалось потушить.

Через несколько часов оккупанты снова атаковали ту же локацию. Специалисты ГСЧС повторно ликвидировали пожар.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, в ночь на 15 апреля российские войска ударили по центру Днепра, повредив девятиэтажную новостройку и вызвав масштабный пожар в административном здании, который пожарные пытаются укротить до сих пор. По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, на месте атаки работают все экстренные службы, а информация о возможных пострадавших пока уточняется.