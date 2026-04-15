Мужчина с карликовостью ростом 122 см поделился советами по знакомствам после того, как женился на своей любимой, рост которой составляет 163 см.

История пары получила широкую огласку после того, как видео с их свадьбы стало вирусным в Сети, передает Daily Star.

Речь идет о Тимоти Муту и Аните Винг Ли, познакомившихся в 2021 году. Сначала они были друзьями, и только потом их отношения переросли в романтические. В июне в 2025 году пара обручилась.

По словам Тимоти, ключом к успеху стало самое дружеское общение без давления ожиданий.

«Я просто хотел подружиться с Анитой. Это не было так, что я собирался пригласить ее на свидание, а если она согласится, приглашу на следующее, и уже на третьем свидании мы станем парой. Я даже не задумывался над этим. Когда я посмотрел на это с такой стороны, мне стало гораздо спокойнее».

Тимоти Муту и Анита Винг Ли / © Jam Press

После свадьбы пара начала делиться своей повседневной жизнью в соцсетях. Одно из видео, где показано, как разница в росте помогает им в быту, например, одновременно пользоваться верхними и нижними шкафчиками, быстро стало вирусным, собрав более 1,7 миллиона просмотров.

Рост популярности подтолкнули супругов более открыто говорить о своих отношениях, а Тимоти — делиться советами для мужчин, которые могут чувствовать неуверенность из-за внешности.

«Рост никогда не был тем, почему мы оба намеренно отдавали приоритет в отношениях. В этих отношениях нас отличает само взаимопонимание и совпадение ценностей. Нас объединяют вера, общие цели и долгосрочное видение будущего. Этот фундамент гораздо важнее внешних черт».

Несмотря на волну популярности, реакция в Интернете была неоднозначной. Впрочем, пара сосредотачивается на позитиве и поддержке.

«Наше свадебное сообщение неожиданно стало вирусным и охватило миллионы людей по всему миру. Большинство комментариев касались любви, радости и надежды. Конечно, в Интернете можно встретить критику, но мы не позволяем ей определять наше восприятие. Мы сосредотачиваемся на тысячах добрых сообщений от людей, которые говорят, что наши отношения дают им смелость выбирать любовь, несмотря на поверхностные ожидания».

