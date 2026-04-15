Гуляш из куриных сердечек: рецепт сытного и бюджетного блюда
Куриные сердца — это полезный субпродукт, который очень богат на белки и витамины. Это недорогой и доступный продукт, который можно купить в любом супермаркете.
Блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Подайте его с любым гарниром.
Ингредиенты
- куриные сердечки
- 500 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- сметана
- 199 г
- томатная паста
- 2 ст. л.
- мука пшеничная
- 1 ст. л.
- вода
- 300 мл
- чеснок
- 1 зубчик
- масло растительное
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Куриные сердечки промойте, очистите от пленок, сгустков крови и разрежьте пополам. Выложите в кастрюлю, залейте холодной водой и варите 30 минут с момента закипания, затем откиньте на дуршлаг.
Лук, морковь и чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупную терку,
чеснок выдавите через пресс.
Для соуса: в теплой воде размешайте томатную пасту и сметану.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите сердечки и обжарьте до золотистого цвета.
Добавьте лук, морковь, чеснок обжарьте до мягкости, всыпьте муку и обжарьте еще две минуты. Влейте томатно-сметанный соус, поперчите, посолите и перемешайте.
Накройте крышкой и тушите на медленном огне 25-30 минут до готовности.
Советы:
При необходимости можно влить еще немного воды и протушить.
Вместо воды можно использовать бульон.