Гуляш из куриных сердечек: рецепт сытного и бюджетного блюда

Куриные сердца — это полезный субпродукт, который очень богат на белки и витамины. Это недорогой и доступный продукт, который можно купить в любом супермаркете.

Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
Гуляш из куриных сердечек

Гуляш из куриных сердечек / © Credits

Блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Подайте его с любым гарниром.

Ингредиенты

куриные сердечки
500 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
сметана
199 г
томатная паста
2 ст. л.
мука пшеничная
1 ст. л.
вода
300 мл
чеснок
1 зубчик
масло растительное
3 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриные сердечки промойте, очистите от пленок, сгустков крови и разрежьте пополам. Выложите в кастрюлю, залейте холодной водой и варите 30 минут с момента закипания, затем откиньте на дуршлаг.

  2. Лук, морковь и чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупную терку,

  3. чеснок выдавите через пресс.

  4. Для соуса: в теплой воде размешайте томатную пасту и сметану.

  5. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите сердечки и обжарьте до золотистого цвета.

  6. Добавьте лук, морковь, чеснок обжарьте до мягкости, всыпьте муку и обжарьте еще две минуты. Влейте томатно-сметанный соус, поперчите, посолите и перемешайте.

  7. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 25-30 минут до готовности.

Советы:

  • При необходимости можно влить еще немного воды и протушить.

  • Вместо воды можно использовать бульон.

Следующая публикация

