Рецепты
105
1 мин

Гуляш из говядины с картофелем: рецепт популярного горячего блюда

Тушеное мясо с овощами — это одно из самых популярных домашних блюд, после длительного приготовления, мясо получается мягким и пропитывается ароматом овощей и специй.

Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
352 ккал
В зависимости от количества воды его можно делать более жидким или густым. К столу подавайте горячим, украсив зеленью.

Ингредиенты

говядина
500 г
картофель
5 шт.
вода
100 мл.
лук репчатый
2 шт.
морковь
1 шт.
помидоры
2 шт.
чеснок
3 зубчика
паприка молотая
2 ч. л.
лавровый лист
1 шт.
перец черный молотый;
масло растительное
30 мл
соль
зелень

  1. Мясо вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на небольшие кусочки.

  2. Картофель, лук, морковь и чеснок очистите. Картофель нарежьте на средние кусочки, лук нарежьте на мелкие кубики, морковь — брусочками, чеснок — пластинами.

  3. Помидоры очистите от кожицы, опустив их предварительно в кипяток, и нарежьте на мелкие кубики.

  4. На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте мясо на среднем огне до золотистой корочки, добавьте лук, морковь и обжарьте еще 5-7 минут, затем чеснок, паприку, помидоры, перец черный молотый, лавровый лист, посолите, обжарьте две минуты, влейте горячую воду и тушите при закрытой крышке 1-1,5 часа до мягкости мяса.

  5. Выложите к мясу картофель, при необходимости добавьте еще немного воды и тушите при закрытой крышке 20-25 минут.

Советы:

  • Зелень, специи используйте по своему вкусу.

  • Для гуляша используйте вырезку или мякоть.

