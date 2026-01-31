- Дата публикации
Гуляш из говядины с картофелем: рецепт популярного горячего блюда
Тушеное мясо с овощами — это одно из самых популярных домашних блюд, после длительного приготовления, мясо получается мягким и пропитывается ароматом овощей и специй.
В зависимости от количества воды его можно делать более жидким или густым. К столу подавайте горячим, украсив зеленью.
Ингредиенты
- говядина
- 500 г
- картофель
- 5 шт.
- вода
- 100 мл.
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- паприка молотая
- 2 ч. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый;
- масло растительное
- 30 мл
- соль
- зелень
Мясо вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на небольшие кусочки.
Картофель, лук, морковь и чеснок очистите. Картофель нарежьте на средние кусочки, лук нарежьте на мелкие кубики, морковь — брусочками, чеснок — пластинами.
Помидоры очистите от кожицы, опустив их предварительно в кипяток, и нарежьте на мелкие кубики.
На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте мясо на среднем огне до золотистой корочки, добавьте лук, морковь и обжарьте еще 5-7 минут, затем чеснок, паприку, помидоры, перец черный молотый, лавровый лист, посолите, обжарьте две минуты, влейте горячую воду и тушите при закрытой крышке 1-1,5 часа до мягкости мяса.
Выложите к мясу картофель, при необходимости добавьте еще немного воды и тушите при закрытой крышке 20-25 минут.
Советы:
Зелень, специи используйте по своему вкусу.
Для гуляша используйте вырезку или мякоть.