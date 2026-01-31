ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
398
Время на прочтение
1 мин

Король Чарльз ест на обед только один продукт, и он очень полезен: что это

Король Чарльз изменил свое отношение к обеднему приему пищи по рекомендации своей жены Камиллы и команды врачей.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Ранее монарх предпочитал не тратить время на обед и попросту не ел, но с возрастом, а также с момента, как у короля обнаружили рак, его врачи настоятельно рекомендовали Чарльзу начать обедать.

Король прислушался к советами и начал обедать, хотя раньше считал это роскошью, на которую у него не хватало времени, пишет Hello!. Следуя советам жены, доверенных лиц и врачей, он неохотно начал принимать пищу в середине дня и теперь ест половину авокадо на обед, чтобы поддерживать энергию во второй половине дня, что особенно важно во время выздоровления после болезни.

/ © Pexels

© Pexels

Хотя авокадо особенно популярно на тостах или в салатах, монарх, похоже, предпочитает есть его просто так.

Диетолог Шарлотта Форе Грин в комментарии изданию рассказала, почему, несмотря на свои небольшие размеры, это блюдо может быть полезным вариантом обеда.

«Авокадо может показаться чем-то незначительным, но на самом деле оно очень питательно», — начинает она. «В нем много мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровье сердца, гормональный баланс и чувство сытости, поэтому вы будете чувствовать себя сытыми, а не голодными через час».

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Ранее мы уже рассказывали о 10 причинах полюбить и регулярно употреблять авокадо.

Дата публикации
Количество просмотров
398
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie