Король Чарльз ест на обед только один продукт, и он очень полезен: что это

Король Чарльз / © Associated Press

Ранее монарх предпочитал не тратить время на обед и попросту не ел, но с возрастом, а также с момента, как у короля обнаружили рак, его врачи настоятельно рекомендовали Чарльзу начать обедать.

Король прислушался к советами и начал обедать, хотя раньше считал это роскошью, на которую у него не хватало времени, пишет Hello!. Следуя советам жены, доверенных лиц и врачей, он неохотно начал принимать пищу в середине дня и теперь ест половину авокадо на обед, чтобы поддерживать энергию во второй половине дня, что особенно важно во время выздоровления после болезни.

© Pexels

Хотя авокадо особенно популярно на тостах или в салатах, монарх, похоже, предпочитает есть его просто так.

Диетолог Шарлотта Форе Грин в комментарии изданию рассказала, почему, несмотря на свои небольшие размеры, это блюдо может быть полезным вариантом обеда.

«Авокадо может показаться чем-то незначительным, но на самом деле оно очень питательно», — начинает она. «В нем много мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровье сердца, гормональный баланс и чувство сытости, поэтому вы будете чувствовать себя сытыми, а не голодными через час».

Король Чарльз / © Associated Press

Ранее мы уже рассказывали о 10 причинах полюбить и регулярно употреблять авокадо.