Российская военная форма

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную статистику потерь российской армии по состоянию на 15 апреля. Наибольшие потери за сутки враг понес в живой силе, средствах артиллерии и беспилотниках.

Об этом сообщили на Facebook-странице Генштаба.

Потери врага на 15 апреля

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабной войны по 15 апреля 2026 года ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 313 970 (+1 010) человек

танков — 11 864 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 24 390 (+1) ед.

артиллерийских систем — 40 003 (+50) ед.

РСЗО — 1 736 (+4) ед.

средств ПВО — 1 346 (+0) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 239 241 (+1 388) ед.

крылатых ракет — 4 517 (+0) ед.

кораблей/катеров — 33 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 89 553 (+253) ед.

специальной техники — 4 125 (+2) ед.

К слову, в России наладили механизмы тихой мобилизации, позволяющие избегать массовых волн вроде 2022 года. По словам главного редактора издания «Остров» Сергея Гармаша, армию пополняют точечно через цифровые повестки в Госуслугах, агитацию в вузах и регулярные разнарядки на предприятиях. Такая система позволяет властям незаметно для общества выдергивать людей из больших коллективов, не создавая при этом критической социальной напряженности.