- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 417
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ задали перца оккупантам: Генштаб обновил ошеломляющую статистику потерь врага
Армия РФ продолжает терять тысячи единиц техники и личного состава в захватнической войне против Украины.
Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную статистику потерь российской армии по состоянию на 15 апреля. Наибольшие потери за сутки враг понес в живой силе, средствах артиллерии и беспилотниках.
Об этом сообщили на Facebook-странице Генштаба.
Потери врага на 15 апреля
Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабной войны по 15 апреля 2026 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 313 970 (+1 010) человек
танков — 11 864 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 390 (+1) ед.
артиллерийских систем — 40 003 (+50) ед.
РСЗО — 1 736 (+4) ед.
средств ПВО — 1 346 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 239 241 (+1 388) ед.
крылатых ракет — 4 517 (+0) ед.
кораблей/катеров — 33 (+0) ед.
подводных лодок — 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 89 553 (+253) ед.
специальной техники — 4 125 (+2) ед.
К слову, в России наладили механизмы тихой мобилизации, позволяющие избегать массовых волн вроде 2022 года. По словам главного редактора издания «Остров» Сергея Гармаша, армию пополняют точечно через цифровые повестки в Госуслугах, агитацию в вузах и регулярные разнарядки на предприятиях. Такая система позволяет властям незаметно для общества выдергивать людей из больших коллективов, не создавая при этом критической социальной напряженности.