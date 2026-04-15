ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
417
Время на прочтение
1 мин

ВСУ задали перца оккупантам: Генштаб обновил ошеломляющую статистику потерь врага

Армия РФ продолжает терять тысячи единиц техники и личного состава в захватнической войне против Украины.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
Российская военная форма / © Associated Press

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную статистику потерь российской армии по состоянию на 15 апреля. Наибольшие потери за сутки враг понес в живой силе, средствах артиллерии и беспилотниках.

Об этом сообщили на Facebook-странице Генштаба.

Потери врага на 15 апреля

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабной войны по 15 апреля 2026 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 313 970 (+1 010) человек

  • танков — 11 864 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 390 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 40 003 (+50) ед.

  • РСЗО — 1 736 (+4) ед.

  • средств ПВО — 1 346 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 239 241 (+1 388) ед.

  • крылатых ракет — 4 517 (+0) ед.

  • кораблей/катеров — 33 (+0) ед.

  • подводных лодок — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 89 553 (+253) ед.

  • специальной техники — 4 125 (+2) ед.

К слову, в России наладили механизмы тихой мобилизации, позволяющие избегать массовых волн вроде 2022 года. По словам главного редактора издания «Остров» Сергея Гармаша, армию пополняют точечно через цифровые повестки в Госуслугах, агитацию в вузах и регулярные разнарядки на предприятиях. Такая система позволяет властям незаметно для общества выдергивать людей из больших коллективов, не создавая при этом критической социальной напряженности.

Дата публикации
Количество просмотров
417
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie