Заявлял о потерях людей: суд отменил статус "недисциплинированного" для экс-комбата 47 ОМБр Ширшина

Александр Ширшин

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Экс-комбату 47 отдельной механизированной бригады «Магура» Александру Ширшину суд отменил статус «недисциплинированного» — таким его признала проверка после того, как он публично пожаловался на «дебильные задачи» и неоправданные потери людей.

Об этом он сообщил в Facebook.

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«Недисциплинированным» Ширшина признали еще в июне 2025 года — тогда причиной этого назвали «заслуживающее замечания» распространение служебной информации в соцсетях.

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Теперь суд подчеркнул, что сам по себе пост военнослужащего не является дисциплинарным проступком, если он не содержит информации с ограниченным доступом и направлен на привлечение внимания к реальным проблемам, пишет Ширшин.

Кроме того, суд признал, что проблемы, о которых тогда писал экс-комбат, нашли подтверждение во время проверки.

«Это решение не означает, что командир всегда прав или что военные должны решать все вопросы публично. Оно означает другое: государство не может наказывать человека только потому, что его критика оказалась неудобной. Закон должен все равно действовать для всех — от солдата до главнокомандующего», — написал Ширшин.

Так, суд признал противоправным и отменил приказ главнокомандующего ВСУ, каким по состоянию на 2025 год был Александр Сырский, о проверке действий экскомбата и отметил, что «выводы о дисциплинарном проступке были сделаны без должного выяснения всех обстоятельств».

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«Некоторые отговаривали меня обжаловать решение Сырского, типа это же только замечание, оно того не стоит. Стоит. Это еще один шаг к тому, чтобы в Вооруженных силах было больше справедливости, больше доверия и более сильных институтов», — добавил военный.

Скандал с комбатом Ширшиным

Напомним, что в мае 2025 года комбат 47-й ОМБр «Маґура» Ширшин подал рапорт об увольнении и пожаловался на «дебильные задачи» командования на Курском направлении.

Впоследствии Ширшин объяснил, что вышел со своим заявлением в публичное пространство после ряда проигнорированных внутренних официальных и неофициальных обращений.

В Генштабе ответили, что создали рабочую группу для изучения изложенных в публикации Ширшина обстоятельств.

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Тогдашний главком ВСУ Сырский обвинил комбата Ширшина в пиаре и попытке «привлечь к себе внимание».

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