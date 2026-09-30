Как выглядели люди 315 тысяч лет назад: ученые воспроизвели лицо

Как выглядели первые люди

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Это похоже на встречу с давно утраченным родственником — через 315 тысяч лет после последней встречи. Благодаря фрагментам окаменелостей и современным технологиям цифровой реконструкции ученым удалось воспроизвести внешность одного из самых древних представителей нашего вида.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Первое лицо человечества: ученые воспроизвели вид предка человека, жившего 315 тысяч лет назад

На полученном портрете, который считают самым старым известным изображением Homo sapiens, видно темнокожего мужчину с длинными черными волосами, густой бородой, глубоко посаженными глазами, широким носом и полными губами.

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Реконструкцию выполнили на основе остатков, обнаруженных горняком во время добычи полезных ископаемых на локации Джебель-Ирхуд в Марокко. В свое время эта находка заставила пересмотреть историю человеческой эволюции, доказав, что Homo sapiens возникли не менее чем на 100 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

Нынешнее же достижение проливает свет на то, как именно выглядели наши предки в начале своего существования.

«На археологической памятке Джебель-Ирхуд обнаружены древнейшие останки, принадлежащие к виду Homo sapiens; Их возраст оценивается примерно в 315 000 лет», — говорится в статье исследователей, опубликованной в журнале Heritage.

Когда череп впервые откопали в 1960-х годах, археологи ошибочно отнесли его к неандертальцам и оценили возраст ориентировочно в 40 тысяч лет. Но в 2017 году исследователи установили настоящие данные: останки принадлежат именно Homo sapiens, а их возраст составляет около 315 тысяч лет.

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Чтобы восстановить лицо, авторы работы соединили сканы, фотографии и видеозаписи фрагмента черепа с окаменелостью челюстной кости и зубов, найденных неподалеку. Это позволило создать детализированную трехмерную модель. За основу приняли анатомический шаблон современного человека, который цифровым способом подогнал под форму ископаемого черепа, после чего нарастили рассчитанные слои мышц, жира и кожи.

В результате специалисты подготовили два варианта изображения. Первый — строго научный в оттенках серого, что четко демонстрирует внутреннюю анатомию костей. Второй — реалистичный цветной портрет с кожей, волосами и бородой, позволяющий наглядно представить один из древнейших образов человечества.

Исследование возглавил бразильский эксперт по 3D-реконструкции Сисеро Мораэс. В то же время, команда обратила внимание, что создание художественности на детализированном портрете требовало определенного уровня предположений. Такие черты, как цвет кожи, осветление, прическа или растительность на лице, невозможно установить по остаткам костей.

Для их воссоздания авторы опирались на антропологические данные о древних и современных популяциях людей, воспроизведя вероятный вид жителя Северной Африки тех времен.

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Кроме того, авторы предупредили, что цифровые модели не передают точную внешность конкретной личности, поскольку для завершения реконструкции черепа использовали фрагменты останков, которые, скорее всего, принадлежали нескольким разным индивидам.

Древнейшие предки человека имели четыре глаза

Напомним, редкие окаменелости в возрасте 518 миллионов лет, найденные на юге Китая в Ченцзянском заповеднике, доказали, что древнейшие известные позвоночные предки человека имели четыре глаза. Международная группа ученых исследовала бесчелюстных рыб с помощью микроскопии и химического анализа.

Они обнаружили кроме двух больших боковых глаз еще одну полноценную меньшую пару зрительных органов в центре головы. Они обладали светочувствительными пигментами и линзами, которые помогали обеспечивать более широкий обзор и избегать хищников в кембрийских океанах.

Ученые отмечают, что это открытие меняет представление о ранней эволюции позвоночных. У многих современных рептилий и амфибий эта дополнительная пара сохранилась как «третий» глаз, в то время как у людей она эволюционировала в шишковидную железу, которая сейчас регулирует циклы сна и вырабатывает мелатонин.

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