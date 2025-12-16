Ученые нашли одно из самых древних свидетельств жизни на Земле: что это и как выглядит

Поперечное сечение активно растущего микробиалита из Южной Африки. / © Nature Communications

Вдоль побережья Южной Африки исследователи обнаружили удивительные структуры — микробиалиты. Эти «живые камни» раньше считались почти вымершими окаменелостью. Однако они оказались очень активными биологическими механизмами, способными очищать атмосферу от углекислого газа с рекордной скоростью.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Что такое микробиалиты?

Это древние сообщества микроорганизмов, которые поглощают растворенные в воде минералы и превращают их в твердые породы (карбонат кальция). Они похожи на коралловые рифы, но построены не животными, а микробами. Эти структуры являются одними из самых древних свидетельств жизни на Земле.

Ученые под руководством морского биогеохимика Рэйчел Сиплер обнаружили, что эти микробные системы работают гораздо эффективнее, чем большинство экосистем на планете. Структуры способны расти вертикально на 5 см (2 дюйма) каждый год.

Один квадратный метр микробиалитов ежегодно поглощает от 9 до 16 кг углекислого газа. Участок «живых камней» размером с теннисный корт поглощает столько же углерода, сколько 1,2 гектара (3 акра) леса.

Бассейн воды, в котором преобладают микробиолиты, в Восточной Капской провинции Южной Африки. / © Nature Communications

Самым большим сюрпризом для учёных стало то, что эти организмы поглощают углерод круглосуточно. Раньше считалось, что они зависят исключительно от фотосинтеза (солнечного света). Однако выяснилось, что ночью микробы используют другие метаболические процессы, подобные тем, что применяют существа в глубоководной темноте океана.

Почему это важно для климата?

В отличие от болот или лесов, где углерод накапливается в органическом веществе (которое со временем разлагается), микробиалиты превращают его в стабильные минеральные отложения. Это делает их одним из самых надежных способов долгосрочного хранения углерода в природе.

«Эти древние образования не просто выживают — они преуспевают в самых строгих условиях, где другие организмы погибли бы», — отметила доктор Рейчел Сиплер.

