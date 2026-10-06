У берегов Сочи вспыхнул танкер, который вез нефть в Индию соцсети (фото, видео)

В Сочи горит подсанкционный нефтяной танкер РФ: детали пожара

Реклама

У берегов российского Сочи (Краснодарский край) в море вспыхнул масштабный пожар на танкере с нефтью.

Об этом сообщают телеграмм-каналы ASTRA и Exilenova+.

Реклама

«В городе Сочи местные жители фиксируют масштабный пожар на одном из находившихся в акватории порта танкеров. В то же время, отмечается, что звуков взрыва или воздушной тревоги не было», — пишут в Exilenova+.

Реклама

По данным российских пропагандистских пабликов, пожар, предварительно, начался после атаки безэкипажного катера. Однако Силы обороны пока не подтверждали это.

Удар по танкеру возле Сочи

По данным прокремлевского паблика Mash, судно перевозило сырую нефть из Новороссийска в Индию и было загружено «почти под завязку».

Впоследствии стало известно, что горит нефтяной танкер AFRAMAX RIO. Он «ходит» под флагом Либерии и включен в список санкций Украины как судно «теневого флота» РФ, но не значится в списках санкций ЕС.

В 2024-2026 годах танкер неоднократно вывозил нефть из российских портов. В списке адресов доставки кроме Индии — Сингапур и Саудовская Аравия.

Реклама

Напомним, Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили возможность зеркально отвечать на российские удары.

Новости партнеров