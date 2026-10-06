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У берегов Сочи вспыхнул танкер, который вез нефть в Индию соцсети (фото, видео)
У берегов российского Сочи вспыхнул масштабный пожар на нефтяном танкере, который принадлежит к «теневому флоту» РФ и находится под украинскими санкциями.
У берегов российского Сочи (Краснодарский край) в море вспыхнул масштабный пожар на танкере с нефтью.
Об этом сообщают телеграмм-каналы ASTRA и Exilenova+.
«В городе Сочи местные жители фиксируют масштабный пожар на одном из находившихся в акватории порта танкеров. В то же время, отмечается, что звуков взрыва или воздушной тревоги не было», — пишут в Exilenova+.
По данным российских пропагандистских пабликов, пожар, предварительно, начался после атаки безэкипажного катера. Однако Силы обороны пока не подтверждали это.
По данным прокремлевского паблика Mash, судно перевозило сырую нефть из Новороссийска в Индию и было загружено «почти под завязку».
Впоследствии стало известно, что горит нефтяной танкер AFRAMAX RIO. Он «ходит» под флагом Либерии и включен в список санкций Украины как судно «теневого флота» РФ, но не значится в списках санкций ЕС.
В 2024-2026 годах танкер неоднократно вывозил нефть из российских портов. В списке адресов доставки кроме Индии — Сингапур и Саудовская Аравия.
Напомним, Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили возможность зеркально отвечать на российские удары.