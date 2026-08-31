"Фантоми" на дорогах Києва: як вони працюють і як штрафуватимуть водіїв-порушників

Автомобілі-"фантоми"

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«Фантоми» вже вирушили на патрулювання у Києві. Це спеціально обладнані автомобілі поліції, які просто у загальному автопотоці фіксуватимуть порушення ПДР та документально їх оформлюватимуть.

Принцип дії обладнання «Фантому» схожий на звичні всім стаціонарні камери автофіксації, втім, працюватиме таке авто безпосередньо на ходу. Камери, розташовані під лобовим та заднім склом, фіксуватимуть порушників, які рухаються в обох напрямках — і назустріч, і в смугах, якими курсує спецтранспорт.

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Сповіщення про зафіксоване порушення приходитиме водіям у звичний спосіб — через застосунок «Дія» або в особистий кабінет водія.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як працює «Фантом» та коли поліція зупинятиме авто

Надсилання постанови у застосунок діятиме тоді, коли порушення не є грубим чи кричущим. Проте якщо екіпаж побачить водія, який створив аварійну ситуацію або, наприклад, пролетів на червоне світло світлофора — спецполіцейські діятимуть як звичайний патрульний екіпаж та зупинятимуть транспортний засіб на місці.

Наразі «Фантоми» фіксуватимуть лише перевищення дозволеної швидкості. Проте з часом інтелектуальні системи навчать розпізнавати й інші порушення ПДР, як-от:

проїзд на заборонений червоний сигнал світлофора;

рух смугою громадського транспорту;

інші грубі порушення правил.

Причини відновлення проєкту та профілактичний ефект

Проєкт «Фантом» уперше почав працювати ще у 2021 році. Тоді такі непомітні патрульні екіпажі встигли поїздити вулицями Києва лише протягом одного місяця, долаючи за день від 200 до 500 кілометрів. За цей короткий період камери зафіксували понад 26 тисяч порушень. Утім, через початок повномасштабної війни проєкт тимчасово згорнули.

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Тепер патрулювання відновили — зокрема й через серію резонансних ДТП, які сталися протягом останніх місяців.

«"Фантом" покликаний підтримувати та підвищувати безпеку дорожнього руху і має великий профілактичний ефект. Адже сама наявність "Фантому", а також знання та усвідомлення водіями того факту, що в будь-який момент може з'явитися автомобіль "Фантом" і зафіксувати можливе порушення, має великий запобіжний ефект і створює додатковий важіль для уникнення правопорушень», — наголошують у правоохоронних органах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Півтонна бомба на Слов'янськ та удари по Київщині! Анапа у вогні | ТСН 14:00 31 СЕРПНЯ

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