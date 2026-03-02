ТСН в социальных сетях

Кейт Хадсон вернула кейпы на красную дорожку: голливудская актриса очаровала изысканным образом

Номинантка на «Оскар» пришла на новое престижное мероприятие.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Актриса Кейт Хадсон появилась на мероприятии Annual Actor Awards в Лос-Анджелесе и подвинула на второй план «голые» платья, которые в последнее время доминировали на красных дорожках. Звезда выбрала изысканное платье от Модного дома Valentino, созданное для нее Алессандро Микеле.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Платье Кейт было нежного кремового оттенка, имело вырез под грудью и плиссировку спереди. Также наряд украшен складками ткани спереди на юбке.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Главной акцентной деталью образа стала накидка-кейп с длинным шлейфом, выполненная в таком же цвете, что и платье звезды.

Актриса также сделала элегантную прическу, яркий макияж и дополнила образ изысканными украшениями с камнями.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Также совсем скоро мы увидим Кейт на красной дорожке церемонии «Оскар», поскольку актриса в этом году среди номинантов на эту почетную премию за роль в фильме «Песня любви». Кейт номинировали в категории «Лучшая женская роль» и это за ее карьеру уже вторая номинация на эту кинопремию.

Красивые образы актрисы Кейт Хадсон (37 фото)

