Инфлюэнсер скончалась после операции по увеличению груди

Дерлея Алверс / © mirror.co.uk

Реклама

В Бразилии умерла 26-летняя блогерша и модель. Трагедия произошла после того, как женщина решилась на операцию по увеличению груди.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Инфлюэнсер из Бразилии, которая регулярно делилась контентом в Instagram со своими 26 000 подписчиков, увеличила грудь. Дерлея Алверс перенесла операцию 20 февраля, однако сразу после процедуры она начала испытывать сильную боль. Несмотря на это, она продолжала публиковаться в соцсетях, делясь своими снимками с больничной койки, когда ее мать помогала ей одеваться.

Реклама

Медики пытались стабилизировать состояние девушки. Дерлея прошла многочисленные обследования и еще две операции, во время которых ей восстановили кишечник и удалили один яичник. К сожалению, она умерла от осложнений в муниципальной больнице Мараба на севере Бразилии.

Как отмечается, у женщины был врожденный порок желудка. Медики устанавливают, мог ли этот недуг как-то повлиять на трагедию.

На данный момент причина смерти инфлюэнсера неизвестна.

Ранее в Бразилии произошла похожая трагедия. 27-летняя гламурная инфлюэнсер умерла через несколько дней после пластической операции.

Реклама

Напомним, у модели OnlyFans выросла гигантская грудь несмотря на похудение.