Инфлюэнсер скончалась после операции по увеличению груди
В Бразилии блогерша умерла после операции по увеличению груди. Пока официально неизвестно, что стало причиной трагедии.
В Бразилии умерла 26-летняя блогерша и модель. Трагедия произошла после того, как женщина решилась на операцию по увеличению груди.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Инфлюэнсер из Бразилии, которая регулярно делилась контентом в Instagram со своими 26 000 подписчиков, увеличила грудь. Дерлея Алверс перенесла операцию 20 февраля, однако сразу после процедуры она начала испытывать сильную боль. Несмотря на это, она продолжала публиковаться в соцсетях, делясь своими снимками с больничной койки, когда ее мать помогала ей одеваться.
Медики пытались стабилизировать состояние девушки. Дерлея прошла многочисленные обследования и еще две операции, во время которых ей восстановили кишечник и удалили один яичник. К сожалению, она умерла от осложнений в муниципальной больнице Мараба на севере Бразилии.
Как отмечается, у женщины был врожденный порок желудка. Медики устанавливают, мог ли этот недуг как-то повлиять на трагедию.
На данный момент причина смерти инфлюэнсера неизвестна.
Ранее в Бразилии произошла похожая трагедия. 27-летняя гламурная инфлюэнсер умерла через несколько дней после пластической операции.
Напомним, у модели OnlyFans выросла гигантская грудь несмотря на похудение.