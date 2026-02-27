Що гальмує фінальне рішення на мирних переговорах: в ОПУ пояснили

Заступник керівника ОПУ Сергій Кислиця

На тристоронніх переговорах України, США та Росії військова робоча група майже завершила свою частину завдань, узгодивши 90% необхідних питань. Проте для остаточного прориву та припинення вогню тепер потрібна воля політиків.

Про це розповів перший заступник керівника Офісу президента, учасник переговорів Сергій Кислиця в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Готовність до припинення вогню

За словами посадовця, який є безпосереднім учасником переговорного процесу, нинішні раунди свідчать про те, що військова група підійшла до своєї межі. Залишок роботи неможливо виконати суто на військовому рівні, адже він вимагає виключно політичних рішень.

Саме політична група має підготувати саміт лідерів, які знайдуть спільне рішення та дадуть інструкції своїм арміям припинити війну.

«Цінність полягає в тому, що ми виходимо з того, що зараз навіть є прийнятні головні елементи архітектури системи моніторингу порушення або бойових дій, або припинення вогню», — зазначив Сергій Кислиця.

Оцінка президента Зеленського

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що на переговорах у Женеві не вдалося досягти згоди щодо найскладніших питань, звинувативши Москву у спробах навмисно затягнути процес. За його словами, серед найбільш спірних тем залишаються статус тимчасово окупованих територій на сході та майбутнє Запорізької АЕС, яка досі перебуває під контролем РФ.

Водночас глава держави назвав військовий канал комунікації конструктивним, оскільки саме там детально обговорюються реальні механізми потенційного припинення вогню.

«Військові розуміють, як контролювати припинення вогню та завершення війни, якщо є політична воля», — наголосив Володимир Зеленський.