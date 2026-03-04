Впервые в истории: израильский истребитель F-35 уничтожил самолет ВВС Ирана

Война Ирана и Израиля

Израильский истребитель F-35I "Adir" сбил учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Ирана. Это первый в истории случай.

Об этом пишет Армия обороны Израиля .

Детали сбивания иранского самолета

По данным Израиля, истребитель пятого поколения F-35I Adir совершил пуск ракеты по учебно-боевому самолету Як-130, находившемуся в составе ВВС Ирана. По предварительным данным, инцидент произошел во время воздушной операции, обстоятельства которой не разглашаются.

Известно, что модификация Adir является израильской версией многоцелевого истребителя F-35 Lightning II. Эксперты отмечают, что это первый документированный случай в мировой истории, когда этот истребитель уничтожил пилотируемый самолет противника в воздушном бою.

В то же время Иран пока не дал развернутого комментария по причинам инцидента и возможным последствиям. Детали происшествия, в частности, информация о судьбе экипажа Як-130, уточняются.

Удары по Ирану — последние новости

Напомним, Израиль дал очень жесткое предупреждение Ирану после ликвидации верховного лидера Али Хаменеи, заявив, что любой его преемник станет мишенью для уничтожения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что назначившие нового лидера Ирана должны знать об «однозначной угрозе» со стороны Тель-Авива.

Ранее Израиль атаковал совет, где выбирали преемника Хаменеи. Предварительно здание вмещает 88 чиновников.