Скандал между союзниками: Трамп разозлился на Испанию из-за Ирана, Санчес резко ответил

Педро Санчес и Дональд Трамп. / © Associated Press

Премьер-министр Испании Педро Санчес подверг критике операцию Соединенных Штатов Америки против Ирана, назвав ее нарушением международного права.

Об этом он заявил в телевизионном обращении, сообщает The Guardian.

«Позицию правительства Испании можно подытожить словами: нет войне. Мы не будем соучастниками того, что вредит миру и противоречит нашим ценностям и интересам, просто из-за страха мести», — подчеркнул глава испанского правительства.

По его словам, позиция Испании «четкая и последовательная» — такая же, как и относительно Украины и Газы. Страна, говорит Санчес, выступает против предположения, что «мир может решить свои проблемы только посредством конфликтов и бомб».

Кроме того, он призвал США, Израиль и Иран остановить военные действия, «пока не поздно», и вернуться к дипломатии, пишет El Pais. Санчес говорит, что Мадрид осуждает иранский режим, но действия всех участников конфликта противоречат международному праву.

Испанский премьер провел исторические параллели с войной союзников против Ирака, которую возглавили США. Он отметил, что подобная операция привела к длительной нестабильности во всем регионе.

Конфликт Трампа и Испании

На днях министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна не разрешит использовать свои военные базы для атак на Иран. По его словам, базы не станут площадкой для того, что «не предусмотрено соглашением с Соединенными Штатами Америки или не соответствует Уставу Организации Объединенных Наций».

Именно из-за позиции в войне с Ираном Дональд Трамп и набросился на Испанию. Президент США пригрозил, что Америка прекращает торговлю с Мадридом. Мол, США не хотят иметь никаких дел с Испанией. Также он выразил свое недовольство расходами испанского правительства на оборону.